De Bruyne neemt voorschot op mogelijke titel en voegt zich in illuster rijtje

Zaterdag, 21 mei 2022 om 17:42 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 17:46

Kevin De Bruyne is uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De middenvelder van Manchester City kreeg de meeste stemmen, die werden uitgedeeld door fans, de aanvoerders van de twintig clubs en een panel van voetbalexperts. Het is de tweede keer dat de Belg de prijs wint. Twee jaar geleden mocht hij de prijs ook al in ontvangst nemen. De international van België schaart zich met de individuele prijs in een illuster rijtje. De 21-jarige Phil Foden, ploeggenoot van De Bruyne, werd uitgeroepen tot Talent van het Jaar.

De Bruyne is bezig aan een uitstekend seizoen bij City en heeft tot dusver in 29 competitiewedstrijden 15 doelpunten gemaakt en 7 assists gegeven. Daarmee heeft de dertigjarige Belg zijn eigen record verbroken. In het seizoen 2019/20 was De Bruyne goed voor dertien competitiedoelpunten. De middenvelder laat met zijn uitverkiezing andere genomineerden Mohamed Salah (Liverpool), Jarrod Bowen (West Ham United), João Cancelo (City), Bukayo Saka (Arsenal), Heung-Min Son (Tottenham Hotspur) en James Ward-Prowse (Southampton) achter zich. De Bruyne komt met de uitverkiezing in een illuster rijtje met Thierry Henry, Cristiano Ronaldo en Nemanja Vidic, die de prijs eveneens twee keer wonnen.

Ook Foden heeft voor het tweede seizoen op rij een individuele prijs in de wacht gesleept. De 21-jarige Engelsman liet in de verkiezing voor Talent van het Jaar Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Declan Rice (West Ham United) en Bukayo Saka (Arsenal) achter zich. Foden kwam dit seizoen 27 keer in actie in de Premier League en was daarin goed voor 9 doelpunten en 5 assists. De buitenspeler evenaart daarmee zijn persoonlijke record van vorig seizoen en kan met nog één competitiewedstrijd te gaan zijn totaal verder aanscherpen.

De Bruyne en Foden werden met hun club in de halve finale van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid, dat via Karim Benzema in de verlenging aan het langste eind trok. In de Premier League hebben the Citizens aankomende zondag een goede kans om het landskampioenschap in de wacht te slepen. City gaat de laatste speelronde in met een voorsprong van één punt op naaste belager Liverpool, dat Wolverhampton Wanderers op bezoek krijgt. De Bruyne en Foden gaan met hun ploeggenoten in eigen huis de strijd aan met Aston Villa.