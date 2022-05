Xavi laat zich tijdens persconferentie uit over situatie rond Lewandowski

Zaterdag, 21 mei 2022 om 16:26 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:29

Xavi heeft zich op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd tegen Villarreal van zondag uitgelaten over de transferperikelen die spelen bij Barcelona. De trainer van de Catalanen ging in op de veelbesproken geruchten omtrent de komst van Robert Lewandowski en het mogelijke vertrek van Frenkie de Jong. Tevens liet Xavi zijn licht schijnen op de financiële situatie van de club en de transferdossiers van Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé.

“Frenkie de Jong is een geweldige speler. Hij kans ons zeker verder brengen, hij is dominant aanwezig op het veld en ik vind hem iemand een tijdperk voor ons kan markeren”, was de oefenmeester scheutig met zijn complimenten. “Ik houd van Frenkie, maar we moeten zien wat zijn situatie ons in de toekomst brengt”, leek Xavi een slag om de arm te houden. De Catalaan hield initieel vragen over de economische situatie af, maar liet zich toch verleiden tot het bespreken van de financiën van de club.

“We kunnen niet veel geld spenderen, de economische situatie is wat het is. Dit is nu eenmaal hoe wij de club overgedragen hebben gekregen van onze voorgangers.” De huidige situatie betekent dat Barcelona niet mee kan doen in het grote transfergeweld dat om zich heen afspeelt. “We zijn niet in staat om mee te doen in de strijd om Mbappé of Haaland. We hebben het bij laatstgenoemde geprobeerd, maar we konden niet mee met de bedragen die gevraagd werden. Nu moeten we vooruit kijken”, is Xavi realistisch.

Dat er wel versterkingen moeten komen is in de ogen van de 42-jarige trainer duidelijk. “Ik denk dat we moeten investeren om weer competitief te kunnen zijn volgend jaar. We hebben daarin al stappen gezet, maar dat moeten we doorzetten. We moeten ons alleen inspannen voor spelers die potentiële basisspelers zijn. Ze moeten beter zijn dan wat we nu al hebben rondlopen en extra concurrentie bieden. Als we titels willen winnen met deze club, moet dat onze ambitie zijn.”

Robert Lewandowski is een van de namen die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met los Azulgranas. “Zijn komst is mogelijk, het is een serieuze optie”, windt Xavi er geen doekjes om. “Hij heeft aangegeven te willen vertrekken uit Duitsland. Er zijn onderhandelingen gaande, maar het wordt heel lastig met Bayern München als onderhandelingspartner.” Oliver Kahn wil van een vertrek van de spits niks weten. "Lewandowski heeft bij Bayern nog een contract tot 2023 en zal dat ook uitdienen", sprak de voorzitter bij Welt am Sonntag.