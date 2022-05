Twente-fans lopen over spoor en zorgen voor overlast na huldiging

Zaterdag, 21 mei 2022 om 16:04

Supporters van FC Twente hebben voor veel overlast gezorgd na de huldiging van afgelopen maandag. De Tukkers vierden dat ze na acht jaar afwezigheid weer verzekerd zijn van Europees voetbal. Na afloop van de festiviteiten zorgden de fans echter voor overlast, daar over het spoor werd gelopen en vernielingen werden aangebracht in de trein. In totaal waren zo'n achtduizend tot tienduizend supporters aanwezig bij het feest.

Het bereiken van Europees voetbal middels de vierde plek op de ranglijst zorgde voor euforie bij de fans van FC Twente. Afgelopen maandag werd de selectie in het zonnetje gezet middels een huldiging op de parkeerplaats voor het stadion. "Na afloop van het feest bij De Grolsch Veste hebben we van Keolis, de treinvervoerder op het spoor bij De Grolsch Veste, bericht gekregen dat zij die maandagavond veel overlast hebben ondervonden", laat algemeen directeur Paul van der Kraan weten op de clubsite. "Ook is er schade veroorzaakt in treinen en hebben personen op het spoor gelopen bij station Kennispark."

Volgens Van der Kraan leidden de ongeregeldheden tot 'gevaarlijke situaties'. "Binnenkort gaan betrokkenen met elkaar in gesprek om te kijken of er extra maatregelen genomen moeten worden komend seizoen. Elke thuiswedstrijd maken duizenden supporters gebruik van het treinvervoer." Twente sloot het seizoen af met een 1-2 overwinning tegen Feyenoord. Vier dagen eerder werd het Europese ticket al veiliggesteld, toen concurrent AZ op bezoek bij FC Utrecht niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel. FC Twente krijgt een beschermde status bij de loting voor de derde voorronde van de Conference League.