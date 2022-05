Mbappé draait 180 graden: PSG maakt contractverlenging vandaag nog bekend

Zaterdag, 21 mei 2022 om 14:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:16

Kylian Mbappé blijft Paris Saint-Germain officieel trouw, verzekert Gianluca Di Marzio. De steraanvaller schermde lange tijd met interesse van Real Madrid en had zelfs een mondeling akkoord met de Koninklijke, maar geeft nu toch de voorkeur aan een langer verblijf in de Franse hoofdstad. Verwacht wordt dat PSG zaterdag nog met de officiële bevestiging komt. Mbappé gaf vorige week al aan zijn keuze 'bijna' gemaakt te hebben. De Fransman wenste voor de interlandbreak duidelijkheid geven over zijn toekomst.

Real gaf eerder deze week te kennen optimistisch te zijn wat betreft de transfervrije overstap van Kylian Mbappé. De Koninklijke hoopte dinsdag al groen licht te krijgen van de sterspeler van PSG, maar hij vroeg Real dus om meer bedenktijd. De gesprekken van vorige week, waarin ook de portretrechten van Mbappé ter sprake kwamen, werden door Real als ‘erg positief’ ervaren. Di Marzio meldt nu echter dat PSG op het punt staat om de contractverlenging wereldkundig te maken. Vrijdag meldde de journalist al dat er een belangrijke doorbraak was gerealiseerd in de onderhandelingen.

Florentino Perez zou op zijn beurt de spelers van Real Madrid hebben verteld dat Mbappé niet naar Real komt. De voorzitter van de Spaanse grootmacht kwam na het gelijkspel tegen Real Betis (0-0) in de kleedkamer om het nieuws te brengen, aldus COPE. De belangenbehartigers van Mbappé vroegen volgens Marca tweehonderd miljoen euro aan tekenpremie. Het bedrag dat Madrid in augustus 2021 bood. Een heet hangijzer voor Mbappé waren zijn portretrechten. De stervoetballer heeft harde eisen gesteld en kwam met Real overeen dat hij 75 tot 80 procent daarvan kon behouden, terwijl dat normaal gesproken rond de 50 procent ligt.

Met het gladstrijken van de laatste plooien leek de climax van de soap rondom Mbappé nabij. De aanvaller is echter ook altijd naar PSG blijven luisteren. De Franse grootmacht is bereid om ver te gaan voor zijn sterspeler. Le Parisien meldde onlangs dat hij tegen een netto jaarsalaris van vijftig miljoen euro per seizoen en een netto tekenpremie van honderd miljoen euro voor twee seizoenen kan bijtekenen. Het voorstel van PSG klinkt Mbappé vertrouwder in de oren, waardoor hij zaterdag nog zijn contractverlenging bij de Franse grootmacht bekend gaat maken, verzekert Di Marzio.