Onana moet plots vrezen voor plek bij Inter na verrassende wending

Zaterdag, 21 mei 2022 om 13:50 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:38

André Onana lijkt toch niet de eerste doelman te worden bij Internazionale. De van Ajax overgekomen doelman moest als opvolger dienen van de transfervrij vertrekkende Samir Handanovic, maar La Gazzetta dello Sport weet dat de Sloveen plots een nieuw contractvoorstel heeft ontvangen. Daardoor lijkt het erop dat de Italiaanse grootmacht niet overtuigd is van Onana en ook komend seizoen met Handanovic onder de lat zal verschijnen.

Het zag er zo rooskleurig uit voor Onana. De Kameroener besloot zijn contract bij Ajax niet te verlengen om een dienstverband aan te gaan bij Inter. Daar zou hij eerste doelman worden, mede vanwege het aflopende contract van Handanovic. Laatstgenoemde kreeg van de clubleiding wel een voorstel, maar ging daar in eerste instantie niet mee akkoord. Een nieuw aanbod heeft er volgens La Gazzetta dello Sport alsnog toe geleid dat de Sloveense goalie zijn opties heeft overwogen. Inter zou Handanovic hebben toegezegd dat hij komend seizoen de nummer één onder de lat is.

Onana koos eerder dit jaar voor een vijfjarig contract bij Inter, dat de doelman transfervrij overneemt van Ajax. De sluitpost verloor zijn basisplaats bij Ajax aan het einde van het seizoen, daar Erik ten Hag voor Maarten Stekelenburg koos. Onana zat in de laatste paar wedstrijden van Ajax in de Eredivisie niet eens bij de wedstrijdselectie. Zijn nieuwe werkgever kan nog kampioen worden ondanks de tweede plaats. Inter krijgt met twee punten achterstand op koploper AC Milan bezoek van Sampdoria. De stadsgenoot speelt op de laatste speeldag de uitwedstrijd tegen Sassuolo.

Onana is aanstaande maandag al wel te bewonderen in het shirt van Inter. De doelman doet mee in een door Samuel Eto'o georganiseerde benefietwedstrijd. Eto'o, die in 2010 met Inter de Champions League veroverde, heeft naast Onana ook uitnodigingen verstuurd naar onder meer Wesley Sneijder, Patrick Kluivert, Javier Zanetti, Francesco Totti, Filippo Inzaghi, Maicon en Marco Materazzi. De voormalig wereldspits wil met de actie aandacht vragen voor de strijd tegen elke vorm van discriminatie. Inter heeft de komst van Onana overigens nog altijd niet wereldkundig gemaakt.