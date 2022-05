Xavi voert slechtnieuwsgesprek met vier spelers met doorlopend contract

Zaterdag, 21 mei 2022 om 13:21 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:31

Xavi is bezig met het samenstellen van de selectie voor volgend seizoen. De oefenmeester van Barcelona voerde de voorbije weken gesprekken met verschillende spelers en heeft Òscar Mingueza, Riqui Puig, Samuel Umtiti en Martin Braithwaite laten weten dat er voor hen geen toekomst is bij de club. Het viertal beschikt over een doorlopend contract, maar mag dus komende zomer op zoek naar een nieuwe werkgever.

De selectie van Barcelona kwam vrijdag weer bij elkaar, nadat Xavi drie dagen vrijaf had gegeven nadat de tweede plek was veiliggesteld. Mingueza, Riqui Puig, Umtiti en Braithwaite hadden zich de terugkeer bij de club iets anders voorgesteld, daar zij te horen kregen dat ze volgend seizoen geen rol van betekenis gaan spelen. Mundo Deportivo schrijft dat de vier echter niet werden verrast door het nieuws. De reacties zouden louter positief zijn. In sommige gevallen zou dankbaarheid zijn uitgesproken richting de Spaanse coach voor de voetbalkennis die hij hen bijbracht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi zou het kwartet advies hebben gegeven over hoe hun carrière op de best mogelijke manier voort te kunnen zetten buiten de poorten van het Camp Nou. Op die manier hebben zij anderhalve maand voorsprong om een werkgever te vinden die past bij de wensen en aansluit bij de kwaliteiten. Braithwaite schermt met interesse van clubs uit Engeland, Duitsland en Italië en verwacht op korte termijn een nieuwe werkgever te zullen vinden. De Deen heeft nog een contract tot medio 2024, maar hoeft mede door de komst van Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres en de naderende transfer van Robert Lewandowski niet op veel speeltijd te rekenen.

Ook is er een groot aantal spelers dat nog niet rechtstreeks met Xavi heeft gesproken. Enkele van hen weten al dat een langer verblijf bij Barcelona een lastig verhaal wordt. Neto heeft al eerdere pogingen ondernomen om te vertrekken bij de club. Luuk de Jong en Adama Traoré zien hun huurcontracten eind juni ten einde lopen. Xavi heeft altijd erkend laatstgenoemd tweetal nodig te hebben gehad, maar onomstreden waren ze nooit. Sergiño Dest, Clément Lenglet en Memphis Depay zitten in de wachtkamer. Hun toekomst hangt af van de activiteiten op de transfermarkt.