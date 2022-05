Naam Bas Dost duikt op in veelbesproken ‘Cashball’-zaak

Zaterdag, 21 mei 2022 om 11:51 • Laatste update: 11:55

De naam van Bas Dost is opgedoken in een veelbesproken corruptiezaak in Portugal. In de zogeheten 'Cashball'-zaak staan in een rechtbank in Porto twee zakenlieden en een voormalig medewerker van Sporting Portugal terecht wegens omkoping. De zakenmannen João Gonçalves, Gonçalo Rodrigues en Paulo Silva worden ervan verdacht verschillende sportwedstrijden te hebben omgekocht, zowel in de handbalcompetitie als de voetbalcompetitie.

Silva zou in opdracht van Rodrigues, die op dat moment op de loonlijst stond bij Sporting Portugal, opdracht hebben gegeven aan een speler van Chaves om Dost niet te veel in de weg te staan bij een tweetal wedstrijden tegen Sporting. De wedstrijden vonden plaats op 14 januari (zeventiende speelronde van de competitie) en 17 januari (kwartfinale van de Portugese beker). In het eerste duel wist Dost tweemaal het net te vinden. Tijdens de tweede ontmoeting bleef hij droog staan.

In het vonnis valt te lezen dat Silva naar het hotel van Chaves is gereden om verdediger Leandro Freire het geld te overhandigen. Het ging om een bedrag van 25.000 euro, 12.500 euro per wedstrijd, schrijft A Bola. Freire droeg in 2016 het shirt van Chaves, alvorens hij de overstap maakte naar de Japanse competitie. Momenteel komt hij uit voor V-Varen Nagasaki, dat actief is op het derde niveau in Japan. Chaves acteert tegenwoordig op het tweede niveau van Portugal, waar het afgelopen seizoen als derde eindigde achter promovendi Rio Ave en Casa Pia.

Freire kreeg mee om Dost in beide wedstrijden zoveel mogelijk ruimte te laten en hem amper tegenstand te bieden. De verdediger ging naar verluidt niet op het voorstel van de zakenmannen in. Wel deed hij in beide wedstrijden de volledige negentig minuten mee. Sporting Portugal heeft inmiddels te horen gekregen dat het niet voor de rechter hoeft te verschijnen. Hoe het verdere vervolg van de strafzaak gaat verlopen is nog niet bekend. Silva zal zich binnenkort in de rechtbank moeten verantwoorden.