Buijs steekt de grens over voor eerste buitenlandse klus als trainer

Zaterdag, 21 mei 2022 om 12:16 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 12:25

Danny Buijs wordt naar alle waarschijnlijkheid de nieuwe trainer van KV Mechelen. De Telegraaf weet te melden dat de Nederlander overeenstemming heeft bereikt met de Belgische club over een contract voor onbepaalde tijd. Buijs stond de afgelopen vier jaar aan het roer in Groningen, maar kreeg in december te horen dat de club na dit seizoen afscheid van hem wilde nemen. De verwachting is dat hij snel wordt gepresenteerd bij zijn nieuwe werkgever.

Buijs wordt in Mechelen de opvolger van Wouter Vrancken, die dit seizoen als zevende eindigde met Mechelen. Het wordt voor de voormalig middenvelder van onder meer Feyenoord zijn derde klus als trainer, na eerdere dienstverbanden bij Kozakken Boys en FC Groningen. Bij eerstgenoemde club sloot Buijs zijn loopbaan als speler af en begon hij zijn trainerscarrière. In 2014 werd hij kampioen van de Topklasse zaterdag. Vier jaar later liep hij op de laatste speeldag de titel in de Tweede Divisie mis door doelpuntloos gelijk te spelen tegen nummer één Katwijk. Met Groningen liep hij dit seizoen de play-offs om Europees voetbal mis.

Buijs kreeg eind vorig jaar te horen dat zijn contract bij Groningen niet werd verlengd. “Het gesprek begon direct met de mededeling. Ze gaven aan dat ze richting volgend seizoen op zoek gaan naar een nieuwe trainer”, vertelde hij destijds aan RTV Noord. “Ze waren tevreden over wat ik gedaan heb en dat ze er ook alle vertrouwen in hadden dat we het goed konden afsluiten.” Mark-Jan Fledderus gaf vlak na de bekendmaking van het ontslag uitleg over de genomen beslissing. “Het is een optelsom van allemaal plussen en minnen, die links en rechts gebeuren. Danny heeft het goed gedaan, maar het zit op de manier waarop we samenwerken.”

Buijs is de achtste Nederlander die aan het roer komt te staan bij Mechelen. Leo Canjels, Aad de Mos, Ruud Krol, Barry Hulshoff, André Wetzel, Harm van Veldhoven en Dennis van Wijk gingen hem voor. De Mos was van hen het meest succesvol. De 75-jarige oefenmeester werd in zijn eerste volledige seizoen bij Mechelen meteen vicekampioen. De club veroverde bovendien voor het eerst in de geschiedenis de beker en De Mos werd verkozen tot Trainer van het Jaar. In het seizoen 1987/88 veroverde hij de Europacup II, waarna ook Europese Supercup ten prooi viel aan Mechelen.