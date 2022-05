Hereniging in de maak voor Siem de Jong na eerste voorzichtige flirt

Zaterdag, 21 mei 2022 om 11:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:12

De Graafschap hoopt komend seizoen de beschikking te hebben over Siem de Jong. De 33-jarige middenvelder beschikt bij sc Heerenveen over een aflopend contract en heeft van de clubleiding te horen gekregen dat hij op zoek mag naar een nieuwe werkgever. In Doetinchem hopen ze te profiteren van de transfervrije status van De Jong door binnenkort met hem in gesprek te gaan, weet de Gelderlander. De Jong komt uit de jeugdopleiding van De Graafschap, waar hij tussen 2001 en 2005 speelde.

De Graafschap is met een flinke renovatie bezig, daar met Jasper van Heertum, Joey Konings, Elmo Lieftink, Johnatan Opoku, Rick Dekker, Jonathan Vergara Berrio Nick van den Dam, Guus Vaags en Ebbe Wenting een negental spelers vertrekken. Technisch directeur Peter Bijvelds zegt op de achtergrond bezig te zijn met de invulling voor de nieuwe selectie en denkt daarbij onder meer aan De Jong. Ook de naam van Joey Sleegers wordt genoemd. De aanvaller maakte afgelopen seizoen indruk bij FC Eindhoven en is met de Brabanders nog altijd in de race om promotie naar de Eredivisie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"De zogenaamde toppers komen vaak pas in een later stadium van een transferperiode", vertelt Bijvelds. "Zij wachten hun opties af. Als wij de kans krijgen, slaan we eerder toe, maar het is nu vooral ook zaak een goed fundament te leggen." Bijvelds hoopt binnenkort ook een gesprek te beleggen met De Jong. "Er is indirect contact met Siem geweest en ik heb begrepen dat hij pas na de play-offs echt over zijn toekomst gaat nadenken. Ik hoop met hem in gesprek te kunnen, zodat hij ook onze plannen kan aanhoren. Ik neem aan dat hij daar in geïnteresseerd is als hij openstaat voor een eventuele overstap naar De Graafschap."

De Jong is geen onbekende voor De Graafschap. De aanvallend ingestelde middenvelder speelde tussen 2001 en 2005 in de jeugdopleiding van De Superboeren, alvorens hij de overstap maakte naar Ajax. De Jong was verrast toen hij in april de mededeling kreeg dat Heerenveen niet met hem verder wilde. "Ik had het wel lekker gevonden er wat meer over te praten. Het is nooit leuk om zoiets te horen. Ik snap ook wel wat ze een nieuwe wind door de club willen, doorselecteren. Ik kan ook niet zeggen dat ik dit laatste seizoen genoeg gepresteerd heb om dat af te dwingen. Maar het was wel een beetje een verrassing."

Afscheid nemen als profvoetballer ziet De Jong nog niet zitten. De middenvelder is met Heerenveen nog in de race voor een Europees ticket en wil daarna een besluit nemen over zijn toekomst. Zondag wordt op bezoek bij AZ een 3-2 voorsprong verdedigd. "Ik wil in principe nog wel blijven voetballen", vertelde hij onlangs tegen Omrop Fryslan. "Het is heel erg afhankelijk van hoe en wat. Ik ga rustig kijken wat er mogelijk is. Er zijn wat dingen die ik wel zou willen doen en wat dingen die ik nu wil doen, en dat ga ik thuis ook eens even rustig bespreken. Ik wil het seizoen eerst afmaken."