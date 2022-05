Voor het eerst twee Nederlandse spelers genoemd bij Royal Antwerp

Zaterdag, 21 mei 2022 om 10:46 • Rian Rosendaal • Laatste update: 11:28

De kans is aanwezig dat de Nederlandse enclave bij Royal Antwerp FC verder zal worden uitgebreid in aanloop naar het nieuwe seizoen. De NOS krijgt van enkele Belgische journalisten namen doorgespeeld van Nederlandse spelers die mogelijk kiezen voor de club waar Mark van Bommel aan een nieuw avontuur begint, sportief directeur Marc Overmars over het aan- en verkoopbeleid gaat en Andries Ulderink als assistent-trainer zal gaan fungeren.

"Quinten Timber van FC Utrecht wordt ook hier genoemd", verwijst Hannes van Gael van de Gazet van Antwerpen naar de middenvelder die ook al is genoemd bij Ajax en PSV. "Gheysens (Paul Gheysens, eigenaar van Antwerp, red.) kickt op dat soort spelers, die later veel kunnen gaan opbrengen." Frank Dekeyser van Het Laatste Nieuws schuift een andere Nederlander naar voren: "Micky van de Ven. Van Bommel kent hem van Wolfsburg en de verdediging kan wel verjonging gebruiken. De verwachting is dat Marc Overmars niet direct met miljoenen gaat smijten, maar slim investeert."

Dekeyser ziet de in maart aangestelde Overmars voorlopig vooral in de schaduw werken bij Antwerp. "Dat doet hij zonder zich al te veel te profileren, ook intern niet. Hij is vroeg op de club, praat elke dag met de technische staf en de scouting, maar laat hen ook vrij." Een van de eerste wapenfeiten van Overmars is het binnenhalen van Van Bommel. "Hij heeft nog niet veel bewezen als trainer, maar het feit dat Overmars hem naar hier haalt, geeft hem extra krediet", aldus Van Gael. "Overmars heeft sportief gezien een geweldig cv. Als hij in Van Bommel gelooft, dan zullen de fans dat ook doen."

Dominik van Landeghem, woordvoerder van de Federatie van Antwerp Supportersclubs, ziet de komst van Van Bommel ook wel zitten. "Van Bommel had als speler een carrière waar je een boek over kunt schrijven. Als trainer heeft hij nog niet veel bewezen. Maar als Overmars vertrouwen in hem heeft... " Van Landeghem hoopt dat de voormalig Ajax-directeur Antwerp naar de Belgische top kan brengen. "Als je Overmars aantrekt, dan is dat niet om op de automatische piloot door te gaan. De landstitel is voor volgend jaar misschien nog iets te snel, maar het seizoen daarop zeker niet."