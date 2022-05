Willem II weet het zeker: Hofland moet terugkeer in Eredivisie realiseren

Zaterdag, 21 mei 2022 om 09:44 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:52

Kevin Hofland blijft ondanks de degradatie uit de Eredivisie verbonden aan Willem II. De club die volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie speelt brengt zaterdag naar buiten dat de hoofdtrainer zijn contract in Tilburg heeft verlengd tot 1 juli 2024. Hofland werd enkele maanden geleden aangesteld door Willem II, dat er onder zijn leiding niet in slaagde om de degradatiezorgen af te wenden.

"De samenwerking met Kevin verlengen had onze hoogste prioriteit", verklaart technisch directeur Teun Jacobs zaterdag op de clubsite. "Kevin is een ambitieuze en moderne trainer en heeft aangetoond spelers te kunnen inspireren om als een team samen te werken. Daarnaast is hij tactisch sterk en heeft hij veel oog voor de mens achter de voetballer. Dat maakt Kevin een professionele, veelzijdige en uiterst prettige collega om mee samen te werken. We geven hem graag het vertrouwen om samen met ons toe te werken naar een terugkeer van Willem II in de Eredivisie."

?? Kevin Hofland blijft bij Willem II. De club en de hoofdtrainer hebben overeenstemming bereikt over een contractverlenging. #ExtendingKevin — Willem II (@WillemII) May 21, 2022

Hofland heeft ondanks de degradatie een goed gevoel bij Willem II wat betreft de toekomst. "Ik ben ingestapt om Willem II te helpen. Sportief gezien is dat gezien de degradatie niet gelukt, maar op andere vlakken is zeker vooruitgang geboekt. Daarnaast zie ik binnen de club nog veel mogelijkheden om te groeien. Ik sta voor innovatie, heldere communicatie en de mentale en fysieke groei van spelers. Gezien de professionele en plezierige samenwerking en goede gesprekken met de clubleiding over de toekomst, ben ik graag langer onderdeel van Willem II. Ik koester de omgang met de mensen en wil dus met spelers, staf, medewerkers, supporters en sponsoren vol overtuiging voor promotie naar de Eredivisie gaan", aldus de ambitieuze trainer.

Hofland werd in maart aangesteld als opvolger van de ontslagen Fred Grim. Er was sprake van een opmars van Willem II, maar door de zeventiende plaats speelt men volgend seizoen een niveau lager. De 42-jarige oefenmeester werkte in het verleden eerder onder meer bij PSV, Fortuna Sittard en VfL Wolfsburg.