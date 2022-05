Hoofdrollen Ihattaren en Rasmussen bij ruime zege Ajax op Curaçao

Zaterdag, 21 mei 2022 om 08:34 • Rian Rosendaal • Laatste update: 10:09

Ajax heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag met maar liefst 1-5 gewonnen van de nationale ploeg van Curaçao. Mohamed Ihattaren en Christian Rasmussen waren de uitblinkers bij de kampioen uit Amsterdam. Trainer Erik ten Hag ontbrak tijdens de vriendschappelijke ontmoeting omdat hij al in Engeland is om zich voor te bereiden op zijn klus bij Manchester United.

Het was een nogal stroef begin van Ajax, dat al snel op achterstand kwam tegen Curaçao door een treffer van Juninho Bacuna na slecht verdedigend werk. Na bijna een halfuur spelen trok Ihattaren de stand gelijk met een hard schot van net buiten het strafschopgebied. Daarna was het de beurt aan Rasmussen, die nog voor rust tweemaal koelbloedig afrondde met zijn linkerbeen en Ajax daarmee een 1-3 voorsprong gaf. De uitblinkende vleugelaanvaller uit Denemarken ging in de tweede helft rustig door met scoren.

De pas negentienjarige Ajacied tekende halverwege de tweede helft voor de 1-4 met een schuiver in de verre hoek. Rasmussen verzorgde vervolgens ook het slotakkoord voor Ajax. Kian Fitz-Jim bediende hem met een prachtige steekbal en de Deen rondde daarna zeer fraai af met een lobje over de uitkomende doelman van Curaçao. Het was voor Rasmussen overigens zijn officieuze debuut in het eerste elftal van Ajax.

Ajax trad aan met een mix van ervaren spelers en enkele talenten. Dusan Tadic, Edson Álvarez en Jurriën Timber behoorden niet tot de wedstrijdselectie. De vijfdaagse trip naar vijfdaagse trip naar Curaçao komt deze zaterdag ten einde, waarmee het seizoen van Ajax is afgelopen. Over een maand begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen, met Alfred Schreuder als nieuwe hoofdtrainer.

Two goals as a sub in the first half. Not bad, Christian… ??@CuracaoTravel | #ForTheFuture ???? pic.twitter.com/cWXinTln4b — AFC Ajax (@AFCAjax) May 21, 2022

Opstelling Ajax: Stekelenburg (Gorter 20'); Regeer (Van Gelderen 20'), Rensch (Llansana 20'), Blind (Baas 20'), Tagliafico (Salah-Eddine 20'); Klaassen (Hlynsson 20'), Taylor (Fitz-Jim 20'), Berghuis (Ünüvar 20'); Ihattaren (Regeer 67'), Haller (Hansen 20' Brobbey 46' Hansen 68'), Daramy (Rasmussen (20').