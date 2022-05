Real Madrid zwaait Isco en Marcelo uit na unieke ‘dubbele’ erehaag

Vrijdag, 20 mei 2022 om 23:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:12

Real Madrid heeft vrijdagavond tegen Real Betis zijn laatste wedstrijd van het seizoen gespeeld. Voorafgaand aan het duel gaven de landskampioen en winnaar van de Copa del Rey blijk van veel respect door voor elkaar een erehaag te vormen vanwege het behalen van die genoemde Spaanse prijzen. Real Betis-icoon Joaquín, die op 21 juli 41 jaar oud wordt, speelde zijn 600ste wedstrijd in LaLiga en miste in de slotfase een enorme kans, anders was de routinier de oudste doelpuntenmaker uit de competitie geworden. Real Madrid nam ondertussen afscheid van Isco en Marcelo, die een invalbeurt kregen. Gareth Bale gaat eveneens vertrekken, maar was niet in het stadion. Doelpunten vielen er niet: 0-0.

Ancelotti gunde het toegestroomde publiek een seizoenafsluiting met alle grote namen aan de aftrap, onder wie Luka Modric, Toni Kroos, Karim Benzema en Vinícius Júnior. De Italiaanse coach vergat ook zijn oudgedienden niet, want Marcelo en Isco mochten in de zeventigste minuut voor de allerlaatste keer hun opwachting maken in het maagdelijke wit. De routiniers kwamen dit seizoen nauwelijks meer in actie en nemen transfervrij afscheid. Benzema gunde zijn aanvoerdersband aan Marcelo, op moment dat de Braziliaan het veld betrad.

??????????: een dubbele erehaag! ?? Real Madrid eert bekerwinnaar Real Betis, de bezoekers uit Sevilla doen dat op hun beurt terug voor de landskampioen ?? Het respect spat van je scherm ??#ZiggoSport #LaLiga #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/7gnMWvAN0z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 20, 2022

Waarschijnlijk veroorzaakt door de hoge temperatuur (31 graden Celcius) en het feit dat er niets meer op het spel stond was er in het Santiago Bernabéu weinig te beleven. Pas na rust werden de eerste grote kansen gecreëerd, waarvan de meeste voor Real. Karim Benzema reageerde alert op een lage voorzet en zag zijn inzet gekeerd worden door Rui Silva. Rodrygo verprutste vervolgens de rebound van dichtbij. In de eindfase kreeg Benzema nog eens drie uitstekende kansen. De Fransman zag daarbij twee schoten het doel niet bereiken en een kopbal voorlangs gaan, maar werd desondanks met liefst 27 doelpunten voor het eerst in zijn loopbaan topscorer van LaLiga.