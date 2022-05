AS Roma bezorgt Feyenoord bedrag van minimaal drie miljoen euro

Vrijdag, 20 mei 2022 om 22:44 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:29

AS Roma heeft Feyenoord vrijdagavond een uitstekende dienst bewezen. De Romeinen verzekerden zich met een 0-3 overwinning bij Torino van een ticket voor de groepsfase van de Europa League en schonken er tegelijkertijd ook een aan de Rotterdammers. Omdat Roma zich via de competitie al plaatst voor het toernooi, krijgt Feyenoord ook bij het verliezen van de finale van de Conference League een dergelijk ticket. Met deelname aan de groepsfase van de Europa League zijn clubs verzekerd van een premie van drie miljoen euro.

Waar Feyenoord in alle rust naar de finale van de Conference League kon toeleven in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen, had AS Roma de punten hard nodig om zich via de competitie te verzekeren van een ticket voor de Europa League. José Mourinho speelt doorgaans met Tammy Abraham als enige pure spits, maar testte tegen Torino een variant met daarbij ook centrumaanvaller Eldor Shomurodov. Rick Karsdorp werd gespaard en hoefde pas na een uur in te vallen. Het was de eerste volledige wedstrijd van sterspeler Leonardo Spinazzola, die terug is van een kruisbandblessure en opnieuw als rechtsbenige linksback speelde.

Torino had iets vaker de bal dan de tegenstander uit de hoofdstad, maar kwam in de eerste helft niet tot een fatsoenlijke kans. Roma werd wél direct gevaarlijk via Marash Kumbulla, die een kopbal gekeerd zag worden door Etrit Berisha. Na ruim een half uur spelen kon Lorenzo Pellegrini onderscheppen op de helft van Torino, om met een steekbal Abraham aan te spelen. De Engelse spits omspeelde in het strafschopgebied simpel zijn tegenstander en schoot koelbloedig binnen: 0-1.

Roma profiteerde drie minuten voor rust opnieuw van gepruts bij Torino. Abraham zat tussen een terugspeelbal op doelman Berisha, die de spits onderuit gleed. Abraham schoot de penalty moeizaam binnen en werd zo de Engelsman met de meeste goals in een Serie A-seizoen (zeventien): 0-2. Na rust liet de ploeg van Mourinho hier en daar steekjes vallen en oogde de defensie kwetsbaar. Roma hield stand en kwam via een penalty van Pellegrini in de slotfase op 0-3. Die strafschop kwam tot stand toen invaller Zaniolo bij het wegdraaien werd vastgepakt.