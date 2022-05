Ten Hag spreekt bij afscheid van Ajax over plannen en onderonsje met Ronaldo

Vrijdag, 20 mei 2022 om 22:02 • Jeroen van Poppel

Erik ten Hag laat geen misverstand bestaan over de toekomst van Cristiano Ronaldo bij Manchester United. De kersverse coach van the Red Devils neemt in een uitgebreid afscheidsinterview op Ajax TV een voorschot op zijn samenwerking met de Portugese superster. "Ik kijk er zeer naar uit om met hem samen te werken", aldus Ten Hag.

Ten Hag wordt in het gesprek op het clubkanaal van Ajax gevraagd naar het onderonsje dat hij op 16 april 2019 had met Ronaldo, dat op bovenstaande foto werd vereeuwigd. Het Ajax van Ten Hag zette Juventus die avond ondanks een openingsdoelpunt van Ronaldo zeer verrassend opzij (1-2) en stootte zo door naar de halve finale van de Champions League. "Dat was een mooi onderonsje", herinnert Ten Hag zich. "Ik denk dat hij de manier waarop wij speelden wel kon waarderen."

Wat werd er drie jaar geleden door Ten Hag besproken met Ronaldo? "Ik denk dat het om een beslissing van de scheidsrechter in de wedstrijd ging, daar maakte ik een grapje over", aldus de oefenmeester. In Engeland gaat het al maanden over een mogelijk afscheid van Ronaldo, die bij Manchester United nog een jaar vastligt. Ten Hag lijkt daar totaal niet aan te denken. "Het is een winnaar puur sang, en een gigant."

Ten Hag neemt deze maand met de vierde eerste plek in vierenhalf seizoen (en drie landstitels) op een prachtige manier afscheid van Ajax. "Ik krijg leuke reacties, maar het is soms ook een beetje emotioneel", aldus de scheidende trainer, die publiekelijk niet vaak op die manier gezien wordt. "Je hoeft niet altijd alles te tonen aan de buitenwereld, hè. Ik weet ook: veel trainers hebben de kans helemaal niet op zo'n afscheid, want opeens kan het voorbij zijn. Ik heb de tour af kunnen maken, vierenhalf jaar. Er zijn meer trainers gesneuveld dan zo door de voordeur naar buiten gegaan."