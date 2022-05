‘Vandaag Inside? Ik wil niet wekelijks op tv, ook niet bij Johan Derksen’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 20:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:09

Jan Boskamp maakt geen comeback aan tafel bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Johan Derksen. De voormalig Feyenoorder was daar een decennium kind aan huis, maar werd bij de verhuizing naar het dagelijkse Vandaag Inside bedankt voor bewezen diensten en heeft daar volledig vrede mee. "Ik wil niet meer wekelijks op televisie zijn, ook niet in Nederland bij Johan Derksen", vertelt Boskamp in België aan Het Laatste Nieuws.

Derksen vond Boskamp niet passen in het nieuwe format, dat breder is dan alleen voetbal, en daar krijgt hij van zijn generatiegenoot gelijk in. "Wat moet ik met politiek in een voetbalprogramma?", vraagt Boskamp zich af. "Over het spelletje is alles al gezegd. Misschien is het vandaag iets sneller, maar het veld is nog altijd even groot als 20 jaar geleden. Dan is er geen ruimte voor revolutionaire veranderingen. Ik ga mezelf niet in de maling nemen."

Boskamp analyseert met Wesley Sneijder de Champions League op RTL 7.

Dat Boskamp minder behoefte heeft aan tv-optredens kan niet los worden gezien van het tragische verlies van zijn kleinzoon Dennis, die een half jaar geleden op negentienjarige leeftijd uit het leven stapte. "Er is zwaarmoedigheid in mijn leven gekomen", aldus Boskamp, die eerder voorspelde nooit over het verlies van zijn kleinzoon heen te zullen komen. Toch is er voor de oud-middenvelder niet alleen verdriet. "Laatst heb ik nog eens stilletjes gelachen om Johan. Niet dat ik het koosjer vond wat hij zei over vrouwen. Dat van die kaars in een dronken vrouw kun je natuurlijk niet zeggen. Maar ik moest lachen omdat ik hem zag liegen. Die kaars en die vrouw zijn nooit geweest. Johan heeft dat verhaal uit zijn duim gezogen. Om stoer en tegendraads te doen."

Voor Boskamp zelf is het mooi gewest. "Ik heb tien jaar bij Voetbal Inside gezeten, daar stop ik nu ook mee. Ik kan het niet meer opbrengen. Ik zal nog wel een keertje aansluiten bij een voetbalpanel, maar niet meer zo systematisch." Boskamp is dit seizoen vaste analist bij de Champions League op RTL 7. "Ik ben ook in de zeventig, Hugo (Camps, red.). En ik heb geleerd van de dood van mijn vriend Wim Jansen. We deden alles samen, spelen op straat en voetballen. Ineens is hij er niet meer. Ook een zwaar verlies."