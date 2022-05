De Telegraaf: Ajax moet diep in de buidel tasten voor terugkeer van Brobbey

Vrijdag, 20 mei 2022 om 19:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:30

Ajax zal Brian Brobbey niet voor een appel en een ei kunnen overnemen van RB Leipzig, zo weet Mike Verweij. De journalist van De Telegraaf meldt dat de Duitse topclub denkt aan een bedrag van 'in de dubbele cijfers'. "Dan moet je denken aan iets boven de tien miljoen euro, dat is wel een dingetje", aldus Verweij in de podcast Kick-off.

Op dit moment wordt Brobbey door Ajax gehuurd van Leipzig, dat afgelopen zomer toesloeg en de twintigjarige spits transfervrij tot liefst medio 2025 liet tekenen. Brobbey zette vanaf januari bij zijn tijdelijke terugkeer in Amsterdam weergaloze statistieken neer, maar het is de vraag of Ajax bereid is om een enorm bedrag te betalen voor een transfervrij vertrokken jeugdproduct. "Wat wil je als Ajax?", stelt Verweij. "In feite is dat wel een heel slecht signaal naar je jeugdopleiding."

Aan de wensen van Brobbey zal het in ieder geval niet liggen. De centrumspits laat in de media geen moment onbenut om zijn wens over een definitieve terugkeer in Amsterdam te vertellen. "Als het aan mij ligt, speel ik volgend seizoen voor Ajax", zei hij eerder tegenover De Telegraaf. Bij het vieren van het kampioenschap werd Brobbey er nogmaals naar gevraagd. "Volgend jaar bij Ajax? Daar ga ik wel vanuit." Brobbey maakte dit seizoen zeven doelpunten in elf optredens in de Eredivisie. Daarvoor gebruikte de spits slechts 396 minuten: gemiddeld één goal per 56 minuten.

Ryan Gravenberch

Ook over de mogelijke transfer van Ryan Gravenberch heeft Verweij nieuws. Ajax gaat niet akkoord met het laatste bod van Bayern München, waardoor de overgang in het water dreigt te vallen. "Ajax wil toch weer meer van Bayern München, dat waarschijnlijk zegt 'het is wel mooi geweest'. Dan is het aan Ajax: 'Gaan we akkoord of lopen we het risico dat zijn laatste contractjaar in gaat?'" Eerder vertelde de journalist dat Bayern een ultiem bod van 17 miljoen euro vast plus 6 miljoen euro variabel had gedaan, terwijl Ajax een aanbieding wil die (vast plus variabel) optelt tot 30 miljoen euro.