PSV schakelt snel na interesse in Sangaré en richt pijlen op Braziliaan

Vrijdag, 20 mei 2022 om 17:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 17:42

PSV maakt werk van de komst van Vinícius Souza, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad vrijdag. De 22-jarige Braziliaanse middenvelder van KV Mechelen wordt daarnaast ook intensief gevolgd door Club Brugge. PSV speelt met Souza mogelijk in op op het vertrek van Ibrahim Sangaré, die nu ook wordt gevolgd door scouts van Liverpool. De vraagprijs voor de middenvelder lijkt tussen de vijf en tien miljoen euro te liggen.

Souza speelde dit seizoen 34 wedstrijden voor Mechelen en scoorde uiteindelijk tweemaal. De jonge Braziliaan maakte de nodige indruk met zijn optredens, waardoor hij in het vizier kwam van PSV en Brugge. Mechelen zal echter geen transfersom ontvangen, want Souza staat tot medio 2025 onder contract bij Lommel SK, dat onderdeel is van de City Football Group. De club van het tweede Belgische niveau haalde hem begin 2020 voor 2,5 miljoen euro binnen. Na een halfjaar in Lommel maakte Souza op huurbasis de overstap naar Mechelen, dat wel in de Pro League actief is.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat Souza eventueel in aanmerking komt voor de A-selectie van PSV, dat met ingang van komend seizoen onder leiding staat van Ruud van Nistelrooij. Het is nog niet bekend hoeveel PSV overheeft voor de middenvelder van Mechelen. Een eerste bod vanuit Eindhoven is in ieder geval nog niet uitgebracht. Het is ook nog niet duidelijk welk bedrag Brugge overheeft voor de Braziliaanse smaakmaker.

Via het Eindhovens Dagblad en Voetbal International kwam vrijdag naar buiten dat Sangaré diverse keren is gescout door Liverpool in de laatste fase van het seizoen. Het is nu wachten op een eventueel eerste bod van de Champions League-finalist op de middenvelder van PSV, die ook al in verband is gebracht met Newcastle United, Leicester City en Aston Villa.