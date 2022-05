Juventus licht koopoptie in contract Morata niet

Gianluca Scamacca moet een van de eerste zomeraanwinsten worden van het steenrijke Newcastle United. De Engelsen willen ruim vijftig miljoen euro overmaken naar Sassuolo voor de diensten van Scamacca, die in het verleden nog onder contract stond bij PSV. (La Gazetta dello Sport)

Morgan Gibbs-White is op de radar bij AC Milan verschenen. De middenvelder presteerde dit seizoen op huurbasis bij Sheffield United uitstekend en keert normaal gesproken volgend seizoen terug bij zijn eigenlijke werkgever Wolverhampton Wanderers. (The Athletic)

De club uit Turijn heeft in gesprek met de spits aangegeven dat ze de optie van 35 miljoen euro niet kunnen betalen, waardoor Morata na dit seizoen terug zal moeten naar Atlético Madrid.

Arsenal gaat Marquinhos aantrekken. De tiener van São Paulo, niet te verwarren met zijn naamgenoot van Paris Saint-Germain, kost The Gunners zo'n drie miljoen euro en sluit deze zomer aan bij de selectie. (GOAL)

Manchester United hoeft niet aan te kloppen bij Darwin Núñez. De Uruguayaan heeft na een geweldig seizoen bij Benfica de interesse van veel grote clubs gewekt, maar de spits wil enkel tekenen bij een club die in de Champions League uitkomt. (RMC Sport)