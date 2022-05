Tuchel lovend: ‘Hij is onze Salah, Van Dijk, De Bruyne, Neymar, Mbappé’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 17:05 • Rian Rosendaal

Thomas Tuchel is lovend over N’Golo Kante, die na een periode vol blessureleed weer beschikbaar is voor de manager van Chelsea. De Franse middenvelder wordt door de Duitse oefenmeester zelfs vergeleken met onder meer Neymar en Virgil van Dijk. Kante keerde zaterdag als invaller in de verloren FA Cup-finale tegen Liverpool terug bij Chelsea, na een seizoen vol blessureleed en coronaklachten.

"Hij is onze sleutel-, sleutel-, sleutelspeler", zei Tuchel donderdagavond tegen de Engelse media na het 1-1 gelijkspel op eigen veld tegen Leicester City. "Maar die sleutel-, sleutel-, sleutelspeler moet dan wel op het veld staan. Hij heeft maar in veertig procent van onze wedstrijden meegedaan. Het is dus misschien wel een wonder dat we op de derde plaats gaan eindigen. Want N'Golo is onze Mohamed Salah, onze Virgil van Dijk en onze Kevin De Bruyne. Zo'n type speler is hij gewoon. Hij is onze Neymar en onze Kylian Mbappé, de speler die echt het verschil maakt. Maar als hij slechts veertig procent van de tijd beschikbaar is, dan heb je een groot probleem", aldus de complimenteuze Chelsea-manager.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Thomas Tuchel vergelijkt N'Golo Kante met de allergrootste namen.

"Gezien dat percentage is het misschien een wonder hoe consistent we resultaten produceren, dat plaatst alles wel in perspectief", voegde Tuchel daaraan toe. "Want ik zag Liverpool vorig seizoen enorm kwakkelen zonder Virgil van Dijk. En nu hij terug is zie je het verschil. N'Golo is dus onze sleutelspeler, hij moet dan ook op het veld staan." Tuchel hoopt dat Chelsea Kante kan helpen het blessureleed te verminderen in de toekomst. "Dat hoop ik echt, want het is moeilijk om daarmee om te gaan. Het is heel belangrijk voor hem om weer ritme te krijgen. N'Golo kan beter, maar wanneer is hij voor het laatst aan een duel begonnen? Dat was weken geleden", geeft de manager antwoord op zijn eigen vraag.

Tuchel hoopt dat Kante snel terugkeert naar de situatie van vorig seizoen. "Toen was hij in de laatste vijf wedstrijden in de Champions League telkens Man of the Match. Hij kreeg de prijs voor de wedstrijd al uitgereikt, want toen was het al duidelijk dat hij Man of the Match zou gaan worden. Zo ging het echt. En juist degene die in elke Champions League-wedstrijd de beste is, komt slechts tot veertig procent van onze duels. Maar dit is heel belangrijk voor ons, we doen er alles aan om hem fit te houden." Tuchel legt de schuld sowieso niet bij Kante: "Het is een feit dat we hem enorm gemist hebben, want N'Golo brengt echt iets unieks en kan het verschil maken. En er ligt nu een uitdaging in het verschiet, zowel voor ons als voor hem.