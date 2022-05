ADO ontbindt contract Zwinkels (39): einde samenwerking van 17 jaar

Vrijdag, 20 mei 2022 om 15:44 • Shane Jebbink • Laatste update: 16:01

Robert Zwinkels vertrekt na dit seizoen bij ADO Den Haag. De doelman maakt al liefst zeventien jaar deel uit van de selectie van de Hagenaren, maar dit seizoen leefde Zwinkels in onmin met zijn club. Zwinkels werd nauwelijks nog gebruikt door ADO, waarna een conflict ontstond tussen de technische leiding van de club uit de hofstad en de doelman. Ondanks een contract voor onbepaalde tijd, wat betekende dat Zwinkels ook na zijn loopbaan aan ADO verbonden zou blijven, is er nu gekozen om na het lopende seizoen afscheid te nemen van elkaar.

“Robert is een icoon en heeft veel betekend voor de club”, geeft Edwin Reijntjes, de algemeen directeur van ADO, aan in gesprek met RTV West. “Ik ben blij dat we eruit zijn na alles wat er is gebeurd. Dat we op een normale manier door kunnen en elkaar de hand kunnen schudden als we elkaar weer zien.” Sinds oktober 2021 komt Zwinkels niet meer in de plannen voor bij ADO. Ook een zware blessure van eerste doelman Luuk Koopmans bracht geen verschil in de situatie van de 39-jarige Zwinkels.

“Nee, die kan niet keepen. Dat is beleidsmatig”, zei toenmalig trainer Ruud Brood over de suggestie. Na de uitspraken van Brood besloot Zwinkels zich ziek te melden. Ook het congé van de oefenmeester bracht geen verandering meer in de situatie. Zo gaat de carrière van Zwinkels enigszins als een nachtkaars uit. De doelman kwam in zeventien jaar bij ADO tot 155 wedstrijden voor de club.

Grote delen van zijn dienstverband moest Zwinkels genoegen nemen met een reserverol; slechts in drie seizoenen was hij basisspeler. Het was de bedoeling dat Zwinkels na zijn carrière een andere functie zou krijgen bij ADO, maar zo ver zal het dus niet komen. Het is nog niet bekend of de keeper ook direct een punt achter zijn loopbaan zet of nog op zoek gaat naar een andere club.