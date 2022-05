Circus.nl bevestigt geruchten en brengt Ronaldinho naar Nederland

Vrijdag, 20 mei 2022 om 15:38 • Stefan Coerts • Laatste update: 15:41

ADVERTORIAL - Gisteren gonsde het al van de geruchten, maar Circus en Ronaldinho bevestigen vandaag het grote nieuws. De Braziliaans voormalig stervoetballer, eerder bekroond tot FIFA Voetballer van het jaar 2004 en 2005, komt spelen bij Circus in Nederland!



Ronaldinho heeft getekend voor Circus! Bekijk hier zijn persoonlijke welkomstboodschap!

Circus laat weten erg blij te zijn met het feit dat Ronaldinho de kleuren van het nieuwe sportsbetting merk Circus.nl zal dragen. Martijn Maertens, de CEO van Circus.nl, geeft een reactie op het nieuws: "Wij zijn ontzettend trots op deze campagne met Ronaldinho, één van de beste voetballers van deze eeuw. Iedereen kent zijn eeuwige lach, geweldige techniek en onnavolgbare schijnbewegingen."

Ronaldinho straalt fun en plezier uit en is daarom de perfecte match voor Circus.nl. Het behouden van plezier en amusement is één van de kernwaarden van het nieuwe merk. Hiernaast vindt Circus.nl het ook erg belangrijk dat er verantwoord gespeeld wordt. Daarom wordt dit ook uitgedragen in de nieuwe campagne met Ronaldinho.

De wereldberoemde voetballer geeft zelf aan trots te zijn om zich in te mogen zetten voor het merk Circus.nl en uit te kijken naar een speelse samenwerking.

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+