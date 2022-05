Haaland spendeert torenhoog bedrag bij afscheid van Borussia Dortmund

Erling Braut Haaland heeft volgens BILD ruim 500.000 euro gespendeerd aan afscheidscadeaus voor zijn teamgenoten en stafleden bij Borussia Dortmund. De spits trekt met een transfer naar Manchester City na tweeënhalf jaar de deur achter zich dicht in het Signal Iduna Park, maar wilde zijn vertrek niet ongemerkt laten. Haaland heeft voor al zijn 33 teamgenoten een Rolex gekocht, elk met een waarde tussen de 13.000 en 15.000 euro.

De horloges zijn via een speciale levering uit Nederland naar Dortmund gebracht. De uurwerken werden persoonlijk aangemeten bij de spelers, wat deel uitmaakte van de service. Elk horloge werd geleverd in een speciale doos waar drie foto’s in te vinden waren. Op een van de afbeeldingen stond het rugnummer van Haaland, op een andere stond hij tijdens zijn karakteristieke doelpuntviering en op de derde stond de aanvalsleider met de DFB-Pokal in zijn hand. Daarnaast stonden de initialen van Haaland geprint in het doosje.

Erling Haaland saying goodbye to the Yellow Wall ?? (via @berger_pj) pic.twitter.com/9T6tlCEkp4 — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2022

Ook stafleden van Dortmund zijn niet over het hoofd gezien door de Noor: voor hen heeft Haaland Omega-horloges gekocht met een waarde tussen de 5.000 en 7.000 euro. Begin vorige week maakte Manchester City de komst van Haaland bekend via de officiële kanalen. Daarmee heeft de Engelse grootmacht eindelijk zijn onbetwiste nummer één in de spitspositie binnen. Nadat Harry Kane afgelopen zomer niet los te weken bleek bij Tottenham Hotspur, richtte de Engelse topclub alle pijlen op het binnenhalen van Haaland.

City maakt een bedrag van rond de zestig miljoen euro over naar Dortmund, zo meldde transferexpert Fabrizio Romano. Haaland kan volgens Gianluca Di Marzio bij the Citizens een jaarsalaris van dertig miljoen euro tegemoet zien. Ook Real Madrid had interesse in de zeventienvoudig Noors international, maar het aanbod van de Madrilenen kon Haaland naar verluidt niet bekoren. De spits nam afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen Hertha BSC (2-1 winst) met een doelpunt afscheid van het publiek in Dortmund. Hij scoorde in 89 wedstrijden voor de club maar liefst 86 doelpunten en was 23 keer de aangever van een treffer.