PSV heeft staf Van Nistelrooij ingevuld: ‘Een uitgebalanceerd team’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 14:22 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:32

PSV heeft de trainersstaf voor het komende seizoen ingevuld. De Eindhovenaren melden op de officiële clubwebsite dat trainer Ruud van Nistelrooij wordt bijgestaan door onder meer Fred Rutten en André Ooijer.

Directeur voetbalzaken John de Jong is tevreden met de samenstelling van de staf. “We zijn erin geslaagd om een uitgebalanceerd team van specialisten te formeren”, zegt De Jong. “Dit is een staf met een sterk PSV-DNA. Iedereen kent onze visie en deelt de ambitie om met PSV op hoog niveau te presteren.”

Een staf met een sterk PSV-DNA ?? — PSV (@PSV) May 20, 2022

Dat Rutten als assistent-trainer van Van Nistelrooij aan de slag gaat, was al langer bekend. De Telegraaf maakte eind maart bekend dat de 59-jarige Rutten een persoonlijk akkoord bereikt had met PSV. Hij stond eerder al drie jaar lang aan het roer bij PSV als hoofdcoach en vijf jaar als assistent-trainer. Daarnaast was hij hoofdcoach van Schalke 04, FC Twente, Feyenoord, Vitesse en Anderlecht.

Ooijer is de enige assistent-trainer van de vertrokken Roger Schmidt die bij de Eindhovenaren aanblijft. Ook Tim Wolf en Javier Rabanal worden voltijds assistent bij PSV. Wolf werkte de afgelopen jaren al als rechterhand van Van Nistelrooij bij Jong PSV en PSV Onder 18, terwijl Rabanal overkomt van Willem II, waar hij verschillende functies vervulde. De staf wordt completeerd door keeperstrainer Abe Knoop.