Borussia Dortmund neemt afscheid van trainer Rose; opvolger staat al klaar

Vrijdag, 20 mei 2022 om 12:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:46

Borussia Dortmund neemt per direct afscheid van Marco Rose, zo meldt BVB via de eigen clubkanalen. Dit is het resultaat van een seizoensevaluatie waaraan Rose deelnam met algemeen directeur Hans-Joachim Watzke, sportief directeur Michael Zorc, Sebastian Kehl en Matthias Sammer. Volgens Sky Deutschland wil Dortmund Edin Terzic dit weekend al als opvolger presenteren.

"Deze dag is niet gemakkelijk voor ons allen, want de onderlinge waardering was, is en blijft groot", zegt Watzke. "Na een seizoen dat om verschillende redenen onbevredigend was, moesten we beseffen dat we op veel deelgebieden niet het maximum uit onze mogelijkheden hebben gehaald." Watzke, Zorc en Kehl bedanken Rose voor zijn werk en zijn 'grote inzet'.

Rose heeft op de officiële clubwebsite van Dortmund ook gereageerd op zijn vertrek. “Ondanks een moeilijk seizoen met veel onzekere factoren, was ik overtuigd van onze aanpak. Tijdens ons gesprek groeide bij mij de indruk dat de honderd procent overtuiging van alle verantwoordelijken er niet meer was. Uiteindelijk hebben we daarom samen besloten de samenwerking te beëindigen", aldus de 45-jarige oefenmeester.

Sky Deutschland meldt dat de Duitse club Edin Terzic komend weekend wil presenteren als opvolger van de ontslagen Rose. Terzic is momenteel werkzaam als technisch directeur bij Dortmund. In het verleden was hij al eens een half seizoen hoofdtrainer bij die Borussen, waar hij ook 2,5 jaar als assistent-trainer fungeerde van Lucien Favre.

Rose trad in juli 2021 in dienst als hoofdtrainer van Borussia Dortmund. In zijn eerste en enige seizoen bij de Duitse topclub eindigde hij tweede in de Bundesliga op acht punten van kampioen Bayern München. In de Champions League werd Dortmund uitgeschakeld in de groepsfase in een poule met Ajax, Sporting Portugal en Besiktas, waarna de ploeg in de Europa League het onderspit delfde in een tweeluik met Rangers FC. In de DFB-Bokal strandde Rose begin dit jaar in de achtste finales tegen FC St. Pauli. De Duitse oefenmeester was eerder actief als trainer bij RB Leipzig en Borussia Mönchengladbach. Dortmund is al de vijfde Bundesliga-club die na afloop van het seizoen afscheid neemt van zijn trainer.