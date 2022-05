Richarlison haalt uit naar Liverpool-legende: ‘Heb geen respect voor jou!’

Vrijdag, 20 mei 2022 om 12:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:11

Everton verzekerde zich donderdagavond op spectaculaire wijze van lijfsbehoud door een 0-2 achterstand tegen Crystal Palace om te buigen in een 3-2 zege. Een belangrijke rol was hierbij weggelegd voor Richarlison. De 25-jarige aanvaller was begrijpelijkerwijs content dat de cruciale degradatiewedstrijd in winst werd omgezet, maar kon het vervolgens niet laten om een sneer uit te delen aan Sky Sports-analyticus Jamie Carragher.

Palace stond bij rust met 0-2 voor via doelpunten van Jean-Philippe Mateta en Jordan Ayew. Michael Keane was in het tweede bedrijf verantwoordelijk voor de aansluitingstreffer, waarna Richarlison Everton - net als vorige week tegen Brentford - bij de hand nam door een kwartier voor tijd de gelijkmaker voor zijn rekening te nemen. Dankzij het winnende doelpunt van Dominic Calvert-Lewin verzekerden the Toffees zich in de slotfase van handhaving.

??????????????????????! ? De Braziliaan doet waar heel het blauwe deel van Liverpool alleen maar van kon dromen: na 0-2 achter nog de 2-2 maken! ?? The Toffees komen op één doelpunt van lijfsbehoud... ??#ZiggoSport #PremierLeague #EVECRY pic.twitter.com/XdyycSEmCZ — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2022

Everton heeft lijfsbehoud mede te danken aan de sterke vorm van Richarlison, die in de laatste negen competitieduels goed was voor zes treffers. Na het feestgedruis haalde de Braziliaans international met een nachtelijke tweet zijn gram bij Liverpool-icoon Carragher. De oud-voetballer is tegenwoordig actief als analyticus bij Sky Sports. Carragher liet zich eind april tijdens de Merseyside-derby (2-0 zege Liverpool) kritisch uit over de duikelingen van Richarlison.

"Eerlijk, elke week zie ik hem dit doen! Sta op, ga door met spelen! Hij heeft al drie keer op de grond gelegen en er is niets aan de hand”, aldus Carragher, die na het zien van de herhaling toch iets minder hard was: “Misschien was ik een beetje te hard voor Richarlison, als ik kijk naar de tackle. Maar hij gaat zo vaak neer in de wedstrijd, hij is al twee keer naar de grond gegaan in deze wedstrijd waarvan je niet zeker weet of dat wel nodig was.” Richarlison kwam donderdagnacht terug op de eerdere kritiek aan zijn adres. “Ga je mond spoelen, voordat je over mij en Everton praat. Ik heb geen respect voor jou!”, aldus de Braziliaan.”