Mvogo trekt conclusies en neemt afscheid; PSV blijft loeren op Cillessen

Vrijdag, 20 mei 2022 om 09:23 • Tom Rofekamp

Yvon Mvogo heeft alvast afscheid genomen van zijn ploeggenoten bij PSV. De huurling van RB Leipzig verwacht niet dat de Eindhovenaren hem definitief zullen overnemen van de Duitsers, ondanks zijn sportieve revanche in de slotfase van afgelopen seizoen. PSV benaderde de clubleiding van die Roten Bullen nog niet en lijkt te kijken naar andere kandidaten voor onder de lat, waarbij Jasper Cillessen nog altijd hoog op het lijstje staat.

Mvogo tekende in de zomer van 2020 een huurcontract bij PSV voor twee seizoenen, zonder formele optie tot koop. De 27-jarige goalie was in zijn eerste seizoen onbetwist basisspeler bij de Eindhovenaren, maar verloor deze jaargang zijn plek aan Joël Drommel, die werd gehaald van FC Twente. Laatstgenoemde bleef echter het gehele seizoen een onbetrouwbare indruk achterlaten onder de lat, waardoor trainer Roger Schmidt hem begin april definitief tot het tweede plan veroordeelde, ten faveure van Mvogo. Die had in februari ook al eens de kans gekregen van Schmidt, maar blunderde direct in het verloren duel met AZ (1-2). Mvogo werd direct weer geslachtofferd - iets wat de doelman destijds niet kon begrijpen.

De Zwitser vocht zich echter knap terug in het elftal en met hem onder de lat won PSV de TOTO KNVB Beker half april. Desalniettemin hoeft Mvogo niet op een langer verblijf te rekenen, ondanks dat de nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen de mogelijkheden om hem over te nemen onderzocht zou hebben. Sommige commissarissen van PSV waren nog steeds overtuigd van zijn kunnen. PSV besluit nu echter toch elders te kijken en heeft naast Cillessen ook Hendrik van Crombrugge (Anderlecht) in het vizier.

De Eindhovenaren zouden zelfs al een poging hebben ondernomen om Cillessen bij Valencia los te weken, werd afgelopen week duidelijk. Daar slaagden ze echter nog niet in. De toekomst van huidige tweede en derde keus Drommel en Maxime Delanghe is nog onzeker. Wel staat het vast dat Vincent Müller zijn heil elders moet zoeken. De vierde keus van PSV kwam op voorspraak van vertrekkend trainer Roger Schmidt naar Brabant, maar kwam niet verder dan wedstrijden bij Jong PSV. Ook zullen Eran Zahavi en Ryan Thomas sowieso vertrekken.