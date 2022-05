Koeman vult toekomstige technische staf in met twee bekende namen

Vrijdag, 20 mei 2022 om 09:17 • Shane Jebbink • Laatste update: 09:49

Erwin Koeman en Patrick Lodewijks gaan zich voegen aan de staf van toekomstig bondscoach Ronald Koeman. De broer van de ex-trainer van Barcelona gaat aan de slag als assistent trainer, terwijl de oud-keeper de doelmannen van Oranje gaat trainen. Voor Lodewijks betekent dat een terugkeer bij het Nederlands elftal, nadat hij er eerder al van 2014 tot 2015 en van 2018 tot 2021 keeperstrainer was. Erwin Koeman wordt weer assistent van Ronald Koeman, nadat hij die positie al eerder invulde bij Southampton en Everton.

Ronald Koeman is content met de aanstelling van zijn broer. "We gaan straks met een nieuwe staf van start, waarbij kwaliteit en ervaring zwaar voor mij tellen", begint de oefenmeester die na het WK in Qatar aan de slag gaat bij Oranje. "Ik heb eerder veel met Erwin samengewerkt, dus dan weet je wat je aan elkaar hebt. De drieënhalf jaar met Erwin in Engeland hebben mij geleerd dat hij een goede kijk op zaken heeft en dat we daarnaast complementair werken." Erwin Koeman werkte eerder in de Premier League bij Southampton en Everton samen met Ronald Koeman. Ook stond hij op eigen benen bij onder andere RKC Waalwijk, Feyenoord, FC Utrecht, FC Eindhoven en Hongarije.

Ook Lodewijks is een bekend gezicht voor Koeman. "Ook met Patrick heb ik eerder gewerkt. Hij is een vakman als het gaat om keeperszaken. Dat was voor mij al duidelijk tijdens onze periodes bij Feyenoord, Everton en eerder het Nederlands elftal.” Lodewijks kwam in zijn spelerscarrière uit voor PSV, FC Groningen en Feyenoord, waarna hij als keeperstrainer aan de slag ging bij de Rotterdammers. Ook was de 55-jarige Lodewijks coach van Jong Feyenoord en ging hij een dienstverband aan bij het Nederlands elftal. In 2016 ging Lodewijks een nieuw avontuur aan bij Everton, waar op dat moment ook Ronald Koeman begon. Van 2018 tot 2021 was Lodewijks al actief in de technische staf van het Nederlands elftal, waar hij nu dus terugkeert.

De KNVB maakte de terugkeer van Ronald Koeman begin april al bekend. Zo keert de op dit moment werkloze trainer terug bij zijn oude werkgever. Tussen 2018 en 2020 stond Koeman al onder contract bij het Nederlands elftal, waar hij goede prestaties neerzette in onder andere de Nations League. Toch vertrok de geboren Zaandammer, aangezien hij de lokroep van zijn oude liefde Barcelona niet kon weerstaan. Een kleine anderhalf jaar later vertrok Koeman wegens tegenvallende resultaten en een slechte relatie met voorzitter Joan Laporta weer bij de Catalanen. Toen bekend werd dat Louis van Gaal na het WK zou vertrekken, kwam Koeman snel weer in beeld om een nieuw dienstverband aan te gaan bij Oranje.