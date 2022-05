Oogappel van Alfred Schreuder zet deur naar Ajax wagenwijd open

Vrijdag, 20 mei 2022 om 08:37 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:49

Hans Vanaken ziet zichzelf wel in het rood-wit van Ajax spelen. De 29-jarige middenvelder van Club Brugge denkt dat de speelstijl van de Amsterdammers hem goed zou liggen en zou mede daardoor aan het twijfelen worden gebracht wanneer er zou worden aangeklopt in België. Bovendien zou Vanaken herenigd worden met Alfred Schreuder, wiens bewind in Brugge hem zeker is bevallen, zo zegt het jeugdproduct van PSV bij Eleven Insiders..

"Als Ajax komt?", stelt Vanaken in de podcast op de vraag of hij een overstap zou zien zitten.. "Dan is het wel iets om over na te denken, ja. Sowieso, de geschiedenis van Ajax en het spel dat ze spelen, dat is iets wat mij wel moet liggen." Vanaken zou in de zomer van 2019 al in de belangstelling van de landskampioen hebben gestaan als mogelijke vervanger van Donny van der Beek, zo meldden diverse Nederlandse en Belgische media destijds.

Een overstap lijkt nu een stuk reëeler, nu Schreuder - met wie Vanaken afgelopen seizoen de landstitel in België won - naar Amsterdam vertrekt. "Het was heel fijn werken met hem", blikt Vanaken terug. "Ik vind het oprecht jammer dat hij vertrekt, want ik had graag langer met hem gewerkt. Ik vind zijn ideeën over voetbal en zijn trainingen heel fijn, en ook als mens daarbuiten. Hij is gewoon heel menselijk."

Schreuder zelf sprak zich eerder deze week al uit over Vanaken, die met 11 goals in 38 wedstrijden een levensgrote rol had in het landskampioenschap van Club Brugge. "Hans laat bij België al zien dat hij een topspeler is", zei de kersverse hoofdtrainer van Ajax bij Canvas. "Hans kan bij Ajax spelen qua voetbal, honderd procent." Vanaken speelt al sinds de zomer van 2015 in het shirt van Blauw-Zwart, toen hij voor 4,25 miljoen euro de overstpa maakte van KSC Lokeren. dE 19-voudig international debuteerde in het profvoetbal voor Lommel United, na zes jaar lang op De Herdgang te hebben rondgelopen.