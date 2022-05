Feyenoord krijgt nul op het rekest en ziet Zoet verlengen in Serie A

Vrijdag, 20 mei 2022 om 08:00 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:47

Jeroen Zoet gaat voor zijn kans bij Spezia, meldt het Eindhovens Dagblad. De 31-jarige sluitpost is doorgaans tweede keus bij de huidige nummer zestien van de Serie A, maar is enorm op zijn plek bij de club. Op zijn beurt is Spezia 'onder de indruk van de professionaliteit' van Zoet, waardoor hij zijn aflopende verbintenis met twee jaar kan verlengen. Daarmee slaat de elfvoudig Oranje-international interesse van onder meer Feyenoord in de wind.

Zoet maakte in de zomer van 2020 voor anderhalf miljoen euro de overstap van PSV, waar hij zes seizoenen lang de onbetwiste eerste keus was, maar in zijn laatste jaar zijn plek verloor aan Lars Unnerstall. De geboren Veendammer begon als eerste keeper in Italië, echter gooide een liesblessure al na twee duels roet in het eten. Ivan Provedel deed het uitstekend als vervanger van Zoet en gaf zijn plek onder de lat nooit meer weg.

Ondanks zijn geringe perspectief op speeltijd is Zoet voornemens zijn verbintenis tot 2024 te verlengen. De clubleiding bij Spezia is te spreken over de professionaliteit die de doelman naar de spelersgroep uitstraalt, waardoor een verlenging ook van hun kant wenselijk wordt geacht. Ook onderhouden Provedel en Zoet de concurrentiestrijd ten spijt een erg goede relatie; de twee proberen elkaar constant naar een hoger niveau te brengen.

Zoet laat daarmee de veelvuldige belangstelling die er voor hem was links liggen. Onder meer Feyenoord en diverse andere Eredivisie-clubs zouden hengelen naar de diensten van de goalie. 1908 schreef half april dat Zoet een terugkeer naar Nederland serieus overwoog, mede omdat hij voor de tweede keer vader zou worden. In de toekomst zou Zoet wel degelijk openstaan voor een terugkeer naar zijn geboorteland, maar nu is zijn streven om nog zo veel mogelijk wedstrijden in de Serie A te spelen. Feyenoord Transfermarkt weet tevens dat dit ook te maken heeft met een belastingregel die eraan komt voor buitenlandse spelers in Italië. Bij een contractverlenging zou Zoet deze regel nog kunnen omzeilen.