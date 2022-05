Weghorst baalt van cruciaal moment in slot; na elf keer opsteker voor Ziyech

Donderdag, 19 mei 2022 om 23:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:35

Wout Weghorst is er donderdagavond niet in geslaagd om Burnley op de voorlaatste speeldag van de Premier League naar lijfsbehoud te schieten. De centrumspits had als late invaller de daarvoor benodigde winnende treffer tegen Aston Villa op de schoen, maar stuitte op een blok: 1-1. Burnley staat op doelsaldo zeventiende en zal op de slotdag minimaal hetzelfde resultaat moeten behalen als nummer achttien Leeds United doet. Tegelijk met Burnley verzekerde Chelsea zich definitief van plek drie door een 1-1 gelijkspel tegen Leicester City. Hakim Ziyech stond na elf reservebeurten eindelijk weer in de basis bij the Blues.

Aston Villa - Burnley 1-1

Weghorst is zijn basisplaats in de degradatiestrijd kwijtgeraakt en moest het voor de tweede keer op rij doen met een korte invalbeurt. Ver voordat de Oranje-international het veld betrad schoot zijn concurrent Ashley Barnes vlak voor rust een penalty binnen: 0-1. De strafschop was veroorzaakt door een overtreding van Emiliano Buendía, die dat enkele minuten op weg in de tweede helft goedmaakte voor Aston Villa. De Argentijn liep vanaf het middenveld door naar de strafschopstip en volleerde op magistrale wijze een voorzet die kwam vanaf de zijkant binnen: 1-1.

Burnley komt op de cruciale voorsprong, het wipt nu over Everton heen! ?? Barnes benut de terechte penalty en het is ?????????? in het uitvak! ????#ZiggoSport #PremierLeague #AVLBUR pic.twitter.com/dB7sBqMyuB — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2022

Burnley moest winnen en kwam daar dichtbij via Weghorst, die in minuut 85 uiterst kansrijk kon uithalen na terugleggen door Connor Roberts. Een uiterst blok van Tyrell Mings voorkwam echter een heldenrol voor Weghorst, die ploeggenoot Matthew Lowton in de laatste minuut rood zag ontvangen vanwege een smerige tackle. Burnley speelt zondag de laatste wedstrijd thuis tegen Newcastle United; concurrent Leeds gaat op bezoek bij Brentford.

Chelsea - Leicester City 1-1

Chelsea was al zeker van Champions League-voetbal en had nog een punt nodig om ook de derde plek veilig te stellen. Chelsea kwam met Ziyech dus eindelijk weer vanaf de start snel achter door een prachtgoal van James Maddison. De nummer tien van Leicester dribbelde buiten het strafschopgebied handig om Thiago Silva en haalde van zestien meter kiezelhard uit in de onderhoek: 0-1.

Reece James ? Marcos Alonso! ?? Een lekkere assist wordt keurig afgerond door de Chelsea-wingback en het is weer gelijk ??#ZiggoSport #PremierLeague #CHELEI pic.twitter.com/xcJppm4bY7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 19, 2022

De thuisploeg nam het initiatief, onder meer via de bedrijvige Ziyech, die twee doelpogingen zag stranden op een blok. Na ruim een half uur bracht Reece James de bal perfect hoog voor richting tweede paal, waar Marcos Alonso de bal heerlijk uit de lucht binnen schoot: 1-1. Chelsea had na rust de winnende kunnen maken, maar de kopbal van Romelu Lukaku na een uitstekende voorzet van Ziyech kon Kasper Schmeichel niet verrassen. Christian Pulisic kreeg een minuut later een nog grotere kans, maar de aanvaller van Chelsea mikte in vrije positie naast.