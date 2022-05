FC Utrecht wint van futloos Vitesse en heeft finale van play-offs in vizier

Donderdag, 19 mei 2022 om 22:56 • Shane Jebbink • Laatste update: 23:09

FC Utrecht heeft in De Galgenwaard zonder al te veel moeite afgerekend met Vitesse: 3-1. Het openingsdoelpunt werd gemaakt door de afzwaaiende Willem Janssen, waarna Sander van de Streek binnen twintig minuten de thuisploeg op rozen schoot. Een feilloze strafschop van Simon Gustafson zorgde ervoor dat FC Utrecht definitief afstand nam van Vitesse, dat nog wel via een slim genomen corner een treffer wist te produceren in de slotfase. Met de overwinning heeft FC Utrecht de finale van de play-offs voor Europees voetbal in het vizier. De ploeg van interim-trainer Rick Kruys kan zondag de klus in de GelreDome afmaken.

Een corner van Simon Gustafson vloog vroeg in de wedstrijd over de gehele verdediging van Vitesse in tot bij de tweede paal, waar de inlopende Willem Janssen de bal kon binnenknikken. Enkele minuten later dachten de Utrechters op een dubbele voorsprong te komen, maar een kopgoal van Anastasios Douvikas op aangeven van Gustafson werd afgekeurd wegens buitenspel. Na een klein kwartier leek de Griek alsnog op weg naar de 2-0 toen Van Overeem de bal op het middenveld veroverde en direct de spits de diepte in stuurde. Hoewel Douvikas enkel nog maar leek te moeten afronden verprutste hij de mogelijkheid door te treuzelen, waarna Houwen hem de bal ontfutselde.

De thuisploeg bleef aanzetten, wat na twintig minuten wel resulteerde in het tweede doelpunt. Thomas Buitink schoof de bal onnodig in de voeten van Othman Boussaid, die zonder twijfelen direct een diepe pass in huis had op Sander van de Streek. De aanvallende middenvelder schoot de bal rechts naast Houwen in het doel: 2-0. De sfeer was opperbest in de thuishaven van Utrecht, aangezien ze de wedstrijd helemaal in controle leken te hebben tegen een futloos Vitesse.

Tien minuten voor tijd kreeg FC Utrecht een opgelegde mogelijkheid om definitief afstand te nemen van de bezoekers uit Arnhem. De koud ingevallen Pontus Almqvist dribbelde langs Eliazer Dasa het strafschopgebied in, waarna Riechedly Bazoer de Zweed met een sliding opzichtig onderuit kegelde. Scheidsrechter Dennis Higler twijfelde geen moment en wees naar de stip. Het buitenkansje werd koel afgerond in de rechterhoek door Gustafson. Een venijnige corner van Vitesse zorgde voor het doelpunt wat Vitesse nog perspectief biedt richting de return van zondag. De hoekschop werd gepasst naar een volledig vrijstaande Million Manhoef, die op zijn beurt de ingevallen Patrick Vroegh bediende. De middenvelder schoof de bal beheerst achter Eric Oelschlägel. Daarmee zorgde de jongeling direct voor het slotakkoord in de wedstrijd.