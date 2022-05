Derksen: ‘Ik heb getuigen: Jinek danste letterlijk op ons graf: een eng wijf’

Donderdag, 19 mei 2022 om 22:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:13

Johan Derksen haalt donderdagavond in Vandaag Inside vernietigend uit naar Eva Jinek. Derksen komt met een bizarre onthulling over de presentatrice van de gelijknamige talkshow, die het gedwongen afscheid van Vandaag Inside publiekelijk en luidkeels zou hebben gevierd. "Dan denk ik: dan ben je toch een eng mens als je zoiets doet", stelt Derksen.

Derksen legt uit wat er gebeurd is. "Er was een redactielid van ons samen met Eus (Özcan Akyol, red.) aanwezig bij de laatste uitzending van Jinek, dat was op vrijdagavond, de laatste uitzending van haar seizoen. Toen waren wij net gestopt. Jinek gooit na de uitzending altijd een paar pilzen naar binnen, en die is op toneel gesprongen en is gaan staan dansen en schreeuwen in de microfoon, van: 'Wij hebben dat Vandaag Inside toch maar mooi van de buis gekregen.' Dat soort kreten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat is werkelijk gebeurd, ja", verzekert Derksen desgevraagd. "Ik heb twee getuigen gesproken die erbij waren, misschien had ze die over het hoofd gezien. Dan denk ik: joh, maak jij je nou zorgen over je kijkcijfers, maar niet over ons." Leonie ter Braak is te gast en neemt het op voor Jinek. "Ik ben heel erg dol op Eva, ook privé. We kennen elkaar zeker goed, ja. Ik kan met weinig mensen zo hard lachen als met Eva."

"Ik vind ook wel dat ze heel erg hard wordt aangepakt over dat VI van de buis zou moeten, of dat de sponsoren zich terug zouden moeten trekken", vervolgt Ter Braak. "Als je gewoon terugkijkt naar die uitzending, dan zit zij daar als talkshowhost en oppert zij: 'Wat vinden jullie, zouden de sponsoren zich moeten terugtrekken?' Derksen: "Nou, dat vind ik hetzelfde, ongeveer. Dat is heel erg vals als je dat doet."

"Er zijn wat slechteriken in dit land die dat ogenblikkelijk aangrijpen om dat te roepen, ja, om je een oor aan te naaien", zo doelt Derksen met name op gasten in andere talkshows die na het 'kaarsverhaal' sponsoren opriepen om te stoppen. En ook Jinek is schuldig volgens hem. "Het poneren is eigenlijk erom vragen. We vragen er natuurlijk zelf om dat ze ons niet aardig vinden, maar ze hoeven ons ook niet aardig te vinden... als ze maar niet dit soort grappen achter je rug om maken... Kijk, ik ben heel vaak bij Jinek geweest, ik vind het een prima wijf, hoor. Je kunt er inderdaad mee lachen, maar dan verwacht ik niet dat ze dit soort kreten slaakt buiten de uitzending om, dat ze blij is dat de concurrentie is geliquideerd."

René van der Gijp komt met een theorie waar de vermeende aanval van Jinek vandaan komt. "Het is wanhoop", aldus Van der Gijp. "Ik weet zeker: als zij nog twee weken door was gegaan, was ze onder de 500.000 kijkers gekukeld. En dat is voor iemand die zich voordoet als een ontzettend grote talkshowhost natuurlijk een ontzettend grote vernedering, hoe je het ook wendt of keert."