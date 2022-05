‘Het ging om heel veel geld, maar ‘nee’ bestaat ook, hij mocht niet naar Ajax’

Donderdag, 19 mei 2022 om 21:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:41

PSV is absoluut niet bereid om belangrijke spelers aan Ajax te verkopen, zo vertelt aftredend algemeen directeur Toon Gerbrands. De Eindhovenaren zullen zelfs bij een theoretische aanbieding van 60 miljoen euro voor Cody Gakpo niet meewerken, indien dat bod afkomstig is uit Amsterdam. "Dat denk ik, ja, of ik weet het eigenlijk wel zeker. 'Nee' is ook een antwoord", aldus Gerbrands in de Skiete Willy Podcast van Voetbal International.

Al jarenlang wordt gesproken over Ajax als 'het Bayern München van Nederland', omdat de hoofdstedelingen financieel steeds verder verwijderd raken van de concurrentie. Gerbrands gelooft echter niet in die term. "Het Bayern München-model kan alleen werken in grote competities, omdat je daar iedere wedstrijd vol in moet om te winnen. In Nederland win je als topclub, als je het goed organiseert, altijd wel vijftien tot twintig wedstrijden. Dus het gat kan in Nederland nooit zo groot worden als in Duitsland het geval is met Bayern München."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gerbrands geeft een tweede argument waarom de vergelijking tussen Ajax en Bayern mank loopt. "Bayern haalt de beste spelers van de concurrenten. Met die manier van denken zouden ze dus nu Gakpo en Ibrahim Sangaré moeten ophalen", aldus Gerbrands, die uitsluit dat dat gebeurt, ook niet voor 60 miljoen euro. "Want dan ligt hij voor zestig miljoen in de markt. Als dat de marktwerking is, komen er ook andere clubs. Er zit ook een salariscomponent in: kan Ajax zoveel betalen dat ze mee kunnen met grote Premier League-clubs of Bayern? Op een gegeven moment houdt dat op."

In het recente verleden kreeg Ajax al te maken met de transferpolitiek in Eindhoven. "Met Steven Bergwijn heeft dat bijvoorbeeld een tijdje gespeeld, maar toen hebben we gezegd dat hij niet naar Ajax mocht. Dat ging om heel veel geld, maar dan zeggen we gewoon 'nee'. Dat bestaat ook." Gerbrands gelooft dat PSV ook met minder financiële middelen dan Ajax mee kan blijven strijden. "Ik heb het even nagekeken: vanaf het moment dat de beursgang is begonnen bij Ajax (in 1998, red.) kon PSV het financieel niet meer inhalen. Dat was een feit, maar desondanks waren wij de ploeg die zo'n beetje de meeste titels haalde in deze eeuw." Beide topclubs staan - na een inhaalslag van Ajax - op 21 nationale prijzen in deze eeuw.