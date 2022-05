AZ krijgt in absolute slotfase keiharde dubbele dreun van Heerenveen

Donderdag, 19 mei 2022 om 20:36 • Shane Jebbink • Laatste update: 20:50

SC Heerenveen heeft donderdagavond op spectaculaire wijze in de allerlaatste minuten een achterstand tegen AZ omgebogen in een overwinning. De Friezen zagen in de eerste play-offwedstrijd een door Sydney van Hooijdonk tot stand gebrachte voorsprong gekeerd worden door Alkmaarse treffers van Hakon Evjen en Vangelis Pavlidis. AZ leek op weg naar een belangrijke uitzege, maar dat was buiten Amin Sarr en Tibor Halilovic gerekend. Met fraaie schoten in respectievelijk minuut 90 en 95 van de genoemde spelers werd het 3-2 voor Heerenveen. Zondag zal in Alkmaar bepaald worden wie zich in de finale van de play-offs mag meten met FC Utrecht of Vitesse.

De bezoekers uit Alkmaar traden in de eerste wedstrijd van de play-offs om Europees voetbal tegen sc Heerenveen aan zonder Owen Wijndal. De aanvoerder van de ploeg ontbrak vanwege een blessure in de selectie. Milos Kerkez werd aangewezen als vervanger, die daarmee zijn debuut als basisspeler maakte. Ole Tobiasen had bij Heerenveen geen reden tot wijzigingen. Zijn ploeg haalde na een wisselvallig seizoen door een uitstekende eindsprint de play-offs, waardoor de trainer dezelfde namen het vertrouwen gaf tegen AZ.

De eerste kans van de wedstrijd was voor AZ. Dani de Wit stuurde met een uitstekende pass Jesper Karlsson op het doel af, maar doelman Erwin Mulder wist de poging van de Zweed te pareren. Aan de andere kant zorgde Thom Haye voor het eerste hachelijke moment namens Heerenveen. Een lange bal werd door Van Hooijdonk met het hoofd klaar gelegd voor Haye, die uit de draai de bal maar net naast schoot. In een helft waarin de kansen schaars waren kwamen de beste schoten van centrumverdedigers van AZ. Eerst probeerde Pantelis Hatzidiakos het van grote afstand, waarna ook Beukema het vanaf een meter of twintig probeerde. Beide pogingen miste echter de juiste richting.

Heerenveen begon gretig aan de tweede helft, wat resulteerde in enkele kleine kansjes. De eerste grote kans was echter voor AZ, nadat Mulder de bal plotseling inleverde bij Karlsson. De vleugelaanvaller probeerde Pavlidis te bereiken, maar Sven van Beek heroverde het balbezit voordat de Griek kon uithalen. Na een klein uur spelen bracht Van Hooijdonk zijn ploeg op voorsprong. Haye zette de bal na een goede actie voor, waarna de bal via AZ-keeper Peter Vindahl bij Van Hooijdonk terecht kwam. De spits kon gemakkelijk afronden en maakte zo alweer zijn zesde doelpunt in de laatste zeven wedstrijden.

Nog geen minuut later lag de bal aan de andere kant in het net. Evjen werd door Fredrik Midtsjö aangespeeld en verschalkte vanaf een meter of 25 Mulder met een bekeken schot. AZ leek geïnspireerd door het doelpunt en maakte vijf minuten later direct zijn tweede treffer. De Wit kopte een pass van Midtsjö voor het doel, waarna de bal bleef hangen en uiteindelijk terecht kwam bij Pavlidis. Hij twijfelde niet en schoot de bal al vallend binnen: 1-2. Heerenveen was hard op weg naar een nederlaag, maar bevliegingen van Sarr en Halilovic beslisten anders. Beide spelers vonden van een meter of vijftien voortreffelijk de verre hoek: 3-2.