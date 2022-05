Kylian Mbappé voor een duel geschorst mocht hij naar Real Madrid gaan

Donderdag, 19 mei 2022 om 19:47 • Mart van Mourik

Mocht Kylian Mbappé naar Real Madrid vertrekken, dan zal hij het eerste competitieduel van het nieuwe seizoen moeten missen. De aanvaller van Paris Saint-Germain liep tegen een schorsing aan door geel te pakken in het Ligue 1-duel met Montpellier (0-4). Vanwege de regelgeving van de FIFA zal Mbappé zijn schorsing meedragen naar komend seizoen, ongeacht de Europese club waarvoor hij te zijner tijd speelt.

Mbappé had met twee assists en een benutte strafschop een belangrijk aandeel in de zege van PSG op Montpellier. Vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd kreeg de aanvaller nog een gele kaart van arbiter Jérémy Stinat, die Mbappé bestrafte vanwege ‘onsportief gedrag’. Het was de tiende gele prent voor de Frans international, die daardoor een schorsing van een duel moet uitzitten. Hoewel PSG komend weekend nog in actie komt tegen FC Metz, heeft Fédération Française de Football, de Franse bond, aangegeven dat de schorsing pas ingaat na het laatste Ligue 1-duel van het seizoen.

De regels van de FIFA schrijven voor dat een geschorste speler zijn schorsing moet uitzitten, ongeacht de club waarvoor die op een bepaald moment actief is. Hoewel er van een officiële overeenkomst nog geen sprake is, meldde onder meer the Athletic dat Mbappé reeds een persoonlijk akkoord heeft bereikt met Real Madrid over een samenwerking.

De 23-jarige goalgetter kiest daarmee voor een transfervrij vertrek uit Parijs, al benadrukt de gerenommeerde sportsite dat er nog geen handtekening op papier staat. PSG probeert tot het laatste moment Mbappé ervan te overtuigen om te blijven, zo klinkt het. Ook in Spanje werd melding gemaakt van het akkoord tussen Mbappé en Real. Marca stelt dat met de overgang een tekenpremie van 120 miljoen euro gemoeid is, zover bekend de hoogste ooit. Mbappé zal naar verluidt dertig miljoen euro per jaar gaan verdienen.