Affluiten in minuut 86 en 90 heeft geen gevolgen: FIFA wil Sikazwe op WK

Donderdag, 19 mei 2022 om 17:30 • Shane Jebbink • Laatste update: 17:33

Janny Sikazwe is een van de scheidsrechters die door de FIFA is aangewezen voor het WK in Qatar. De arbiter is onder meer bekend geworden na het nemen enkele controversiële beslissingen tijdens het Africa Cup-duel tussen Tunesië en Mali van begin 2022. Ondanks diverse discutabele optredens is de leidsman dus 'gewoon' welkom op het WK.

Sikazwe werd een veelbesproken persoon na opmerkelijke minuten in het Afrika Cup-duel tussen Tunesië en Mali (0-1). De scheidsrechter besloot na 85 minuten en 10 seconden af te fluiten voor het einde van de wedstrijd. Na veel onbegrip en protest door de Tunesiërs realiseerde de leidsman zich dat hij fout zat en hervatte hij de wedstrijd. Een minuut na die hervatting besloot Sikazwe voor een ogenschijnlijk lichte overtreding van El Bilal Touré een directe rode kaart te trekken. Zelfs na dringend advies van de VAR van dienst om de kaart in te trekken, bleef de scheidsrechter bij zijn initiële besluit.

Vervolgens floot de scheidsrechter wederom te vroeg af: ditmaal na 89 minuten en 45 seconden zonder enige blessuretijd, terwijl het treffen in het Limbe Stadium meermaals stil had gelegen. Ook nu volgde hevige protesten van Tunesische kant, maar ditmaal bleef Sikazwe bij zijn besluit en stuurde hij beide ploegen naar binnen. De persconferentie na afloop van de wedstrijd werd plotseling onderbroken, daar men had besloten het duel toch nog uit te spelen. Zowel de spelers van Mali als de arbiters stonden al op en langs het veld, maar Tunesië weigerde nog verder te spelen.

Ondanks de commotie die ontstond na de gebeurtenissen in Kameroen is Sikazwe nu geselecteerd om te fluiten op het WK. Overigens was het incident op de Afrika Cup niet de enige keer dat de Zimbabwaan negatief in het nieuws verscheen: eerder werd Sikazwe in 2018 geschorst op verdenking van corruptie tijdens een Afrikaanse Champions League-wedstrijd. Op het WK van 2018 in Rusland was de scheidsrechter ook al actief. Op dat toernooi floot de Zimbabwaan onder meer de ontmoeting tussen België en Panama.