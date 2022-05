‘Ten Hag zet zinnen bij ’koninklijke entree‘ in Manchester op nóg een Ajacied’

Donderdag, 19 mei 2022 om 16:34 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:43

Erik ten Hag voegt Lisandro Martínez toe aan zijn wensenlijst bij Manchester United, zo meldt The Telegraph donderdagmiddag. De oefenmeester heeft het verstevigen van de United-defensie verheven tot een van de prioriteiten en hoopt de Argentijnse verdediger te verleiden tot een overstap van Ajax. Ten Hag is inmiddels geland in Londen, waar hij arriveerde in een privéjet en de komende dagen vermoedelijk topoverleg gaat voeren op een kantoor van de club.

Martínez is plotseling een belangrijke naam op de lijst van Ten Hag. The Telegraph weet dat de aanstaande manager van United op zoek is naar snelheid in de achterhoede. De vraagprijs van Ajax voor de centrumverdediger, die in Amsterdam nog een doorlopende verbintenis heeft tot medio 2025, ligt naar verluidt rond de dertig miljoen euro. De Britse ochtendkrant verwacht dat Ten Hag zijn nieuwe ploeg in een systeem wil laten spelen dat te vergelijken is met dat van Ajax.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Naast Martínez kijkt Ten Hag ook naar de mogelijkheden om Jurriën Timber los te weken bij de Amsterdammers. Bovendien gaat de coach volgens de berichtgeving op zoek naar twee nieuwe middenvelders. Onder meer Frenkie de Jong zou door Ten Hag gezien worden als ideale toevoeging aan de middelste linie. Verder wil de keuzeheer de voorhoede versterken met in ieder geval een spits, al is hij daarbij afhankelijk van de financiële ruimte die United hem geeft. Als versterking in de voorhoede werd eerder Antony genoemd.

De Telegraaf meldt dat Ten Hag momenteel in de buurt van Londen Mayfair verblijft om onder meer met zijn assistenten Mitchell van der Gaag en Steve McClaren te sparren over de nabije toekomst. Komende zondag speelt United zijn laatste Premier League-duel van het seizoen 2021/22 onder leiding van manager Ralf Rangnick. Ten Hag zal de wedstrijd tegen Crystal Palace vanaf de tribune bijwonen, waarna hij een dag later officieel aan het roer komt te staan bij the Red Devils.