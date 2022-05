FIFA verrast met groot aantal vrouwen op WK; Makkelie eveneens aangesteld

Donderdag, 19 mei 2022 om 14:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:30

De FIFA heeft Danny Makkelie aangesteld als een van de scheidsrechter op het aanstaande WK in Qatar, zo maakt de voetbalbond bekend. Jan de Vries en Hessel Steegstra, de vaste assistenten van Makkelie, gaan mee, net als Pol van Boekel, die als VAR zal fungeren. De FIFA baart opzien door drie vrouwelijke scheidsrechters aan te stellen. Nooit eerder was er een vrouwelijke arbiter actief op een WK voetbal.

Stéphanie Frappart is een van de eerste vrouwelijke scheidsrechters, nadat de Française eerder ook al de eerste vrouw op een Europees kampioenschap was. Frappart zal ditmaal dus niet de enige vrouw zijn, want ook Salima Mukansanga uit Rwanda en de Japanse Yoshimi Yamashita debuteren op het eindtoernooi als scheidsrechter. Er zijn in totaal 36 arbiters aangewezen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Snel meer.