Van der Gijp schuldbewust: ‘Enige in mijn tv-carrière waar ik spijt van heb'

Donderdag, 19 mei 2022 om 13:45 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:54

René van der Gijp is van mening dat hij in het verleden te veel grappen heeft gemaakt over Stanislav Manolev. De voormalig rechtsback van PSV kondigde woensdag het einde van zijn voetbalcarrière aan, hetgeen ter sprake kwam bij de dagelijkse talkshow Vandaag Inside.

Manolev kwam tussen 2009 en 2014 tot 121 officiële duels in het shirt van PSV en was daarin goed voor zeven goals en twaalf assists. Bij het televisieprogramma Voetbal International, de voorloper van Vandaag Inside, werd de Bulgaar in het verleden geregeld op de hak genomen door Van der Gijp. “Dat is het enige in mijn tv-carrière waar ik spijt van heb', onthulde de analist. “Dat heb ik iets te lang doorgezet. Ik kreeg pas in de gaten hoe erg mensen het vonden toen ik een keer bij PSV was. Toen werd ik echt door iedereen met de nek aangekeken. En uitgescholden. Toen dacht ik: zo, dat heeft hier wel een bepaalde impact gehad. En ik heb dat maar een maand of zes gedaan.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Van der Gijp stelt dat hij zich destijds vaak gek liet maken door kijkers van het programma. “Als ik naar de slager ging, werd er gezegd: ‘Ga je maandag nog een Manolevje doen?’ Ja, tuurlijk ga ik even een Manolevje doen, man! Daarna stond ik bij de Jumbo en werd er gevraagd: ‘Manolevje?’ En dan zei ik: Ja, ja! Dus ik werd een beetje opgehitst. Ik heb me gek laten maken', erkent Van der Gijp.

Van der Gijp blijft nog steeds bij zijn standpunt dat Manolev geen geweldige voetballer was. “Het was geen geweldenaar, hij was in de weer. Dan zeiden mensen altijd: ‘Hij doet zijn stinkende best’. Hij was ontzettend ijverig. Het zag er niet vaak uit. Bij uitwedstrijden gingen supporters al joelen voordat hij een voorzet gaf, dat ging nooit goed”, aldus de analist.

Manolev zet aankomend weekend bij Pirin Blagoëvgrad - de club waar hij in 2003 ook zijn profcarrière begon - een punt achter zijn loopbaan. Manolev speelde tijdens zijn voetbalcarrière naast PSV ook nog voor onder meer Dinamo Moskou, CSKA Sofia en Ludogorets.