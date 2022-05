‘Feyenoord zwaait Bozenik na teleurstellende uitleenbeurt direct weer uit’

Donderdag, 19 mei 2022 om 12:36 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 13:49

Róbert Bozeník kan zijn carrière bij het Tsjechische Slavia Praag vervolgen. Volgens 1908.nl, een Twitteraccount gelieerd aan het doorgaans betrouwbare Feyenoord Transfermarkt, is de Tsjechische club in verregaande gesprekken met Feyenoord over een huurperiode met optie tot koop.

De toekomst van Bozenik ligt hoogstwaarschijnlijk in Tsjechië. Slavia Praag wil de spits op huurbasis overnemen van Feyenoord, en hoopt daarbij ook een koopoptie in het contract te bedingen. Bozeník - die nog over een contract tot medio 2024 beschikt - was dit seizoen al verhuurd door Feyenoord, maar wist bij Fortuna Düsseldorf geen potten te breken. De Slowaak kwam in 20 van de 34 wedstrijden op het tweede niveau in Duitsland in actie, en wist daarin 2 keer het net te vinden. Zijn laatste doelpunt maakte hij op 16 oktober vorig jaar, in de uitwedstrijd bij Hamburger SV (1-1).

?????????????? ?? • Róbert Boženík is hard opweg naar SK Slavia Praag. Verregaande gesprekken over een huur met koopoptie. De Slowaaks-international werd afgelopen seizoen aan Fortuna Düsseldorf uitgeleend. #Feyenoord maakt met deze verhuur ruimte voor (nóg) een nieuwe spits. pic.twitter.com/sqFaa0hOYO — 1908.nl (@1908nl) May 19, 2022

“Het is een blinde die superhard werkt. Hij doet er alles voor, maar het is niet zo’n goede speler”, zo vatte Perez augustus vorig jaar de aanvaller uit Slowakije nog samen. Arno Vermeulen was destijds van mening dat Feyenoord diezelfde maand zowel Bozenik als Bannis weg moest doen en ‘een goede spits’ moest halen. “Ze hebben nu twee spelers waarbij ik merk dat Feyenoord geen vertrouwen in ze heeft. Ze vinden ze allebei niet goed. Feyenoord moet een spits halen waarvan iedereen zegt: ‘Verdomd zeg, dat is een goede spits’.”

Bozeník begon zijn profcarrière bij MSK Zilina, waar hij zich met 19 doelpunten in 58 officiële wedstrijden in de kijker wist te spelen van Feyenoord. Bozeník tekende in januari 2020 een contract in Rotterdam, dat hem destijds voor een bedrag van vier miljoen euro overnam van MSK Zilina. In Rotterdam kon de spits echter nooit overtuigen. In anderhalf seizoen noteerde hij 4 doelpunten in 28 officiële wedstrijden namens Feyenoord.