‘Barça biedt drietal aan om komst van Carlos Soler te realiseren’

Donderdag, 19 mei 2022 om 12:21 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:53

Barcelona is bereid om Sergiño Dest, Martin Braithwaite en Riqui Puig te betrekken bij een mogelijke deal voor Carlos Soler. Dat schrijven Marca en Mundo Deportivo. Valencia vraagt tussen de veertig en vijftig miljoen euro voor zijn middenvelder, een transfersom die Barcelona gezien de huidige situatie van de club momenteel niet kan ophoesten.

De clubleiding van Barcelona ziet in dat, ondanks enkele verkopen in de winter, een transfersom van vijftig miljoen euro op tafel leggen tijdens de zomerse transferperiode niet realistisch is. Barça-voorzitter Joan Laporta is daardoor bereid om Riqui Puig, Sergino Dest en Martin Braithwaite te betrekken in de deal om de transfer van Soler alsnog te realiseren.

AS meldde begin deze maand dat Soler bij Barcelona wordt gezien als eventuele vervanger van Frenkie de Jong. Ondanks dat De Jong een gewaardeerde speler is bij Barcelona, zou de clubleiding hem nu toch willen verkopen. Het bedrag dat de veertigvoudig international van Oranje moet opleveren op de markt verhoogt de interesse van los Azulgrana: een bedrag rond zeventig miljoen euro moet genoeg zijn om hem los te weken. Onder andere Bayern München en Manchester United zouden interesse hebben in De Jong.

Transfermarktspecialist Fabrizio Romano bevestigt tegelijkertijd dat Chelsea-verdediger Andreas Christensen volgend seizoen transfervrij de overstap naar het Camp Nou maakt. De Deen genoot interesse van onder meer Bayern München, Borussia Dortmund en Atlético Madrid, maar heeft zijn keuze laten vallen op Barcelona. Christensen maakt mogelijk samen met Marcos Alonso de overstap van Chelsea naar Barça. De linksback beschikt nog over een contract tot medio 2023 bij the Blues. De onderhandelingen met Barcelona bevinden zich naar verluidt in een vergevorderd stadium.