Senesi bevestigt dilemma over interlandloopbaan en verklaart keuze

Donderdag, 19 mei 2022 om 11:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:40

Marcos Senesi kiest ervoor om beschikbaar te blijven voor de nationale ploeg van Argentinië. Vrijdag maakten diverse journalisten uit Italië nog bekend dat hij eveneens opgeroepen werd voor de voorselectie van gli Azzurri. De 25-jarige verdediger van Feyenoord bevestigt dat hij een uitnodiging op zak had, maar geeft de voorkeur momenteel aan een interlandcarrière bij Argentinië.

“Het is natuurlijk mooi dat twee nationale teams mij willen hebben”, zegt Senesi tegenover de Argentijnse krant Olé. “Dat betekent in elk geval dat ik mijn werk goed doe. De geruchten over Italië kloppen. Ik heb contact gehad met Mancini, hij vertelde me over zijn project. Toen heb ik ook met de Argentijnse technische staf gesproken en op dat moment heb ik mijn wens uitgesproken om voor dát land te spelen. Mijn beslissing staat al vast, ja.”

Senesi beaamt dat Mancini hem wilde overtuigen om voor het nationale elftal van Italië te kiezen. “Hij wil een nieuw team samenstellen en wilde dat ik er deel van zou uitmaken. Hij staat op het punt een grote herstructurering door te voeren bij Italië en wilde dat ik daar deel vanuit ging maken." Met zijn dubbele nationaliteit en gezien zijn jonge leeftijd was Senesi een interessante optie voor Mancini geweest, aangezien de centrumverdedigers Leonardo Bonucci (35) en Giorgio Chiellini (37) op leeftijd zijn.

De mandekker van Feyenoord hoefde naar eigen zeggen niet lang na te denken om uiteindelijk de knoop door te hakken. "Ik ben met familieleden gaan zitten en heb naar hen geluisterd, maar de realiteit is dat ik van kinds af aan er altijd van gedroomd heb om voor het Argentijnse nationale team uit te komen”, aldus Senesi.

Argentinië en Italië treffen elkaar in juni in het kader van de zogenoemde Finalissima, een wedstrijd tussen de winnaars van het EK en de Copa América. Dat affiche werd in 1985 en 1993 al eens afgewerkt en werd nieuw leven ingeblazen na het EK en de Copa América van vorig jaar. De wedstrijd wordt gespeeld op Wembley en maakt deel uit van een nauwere samenwerking tussen de UEFA en de CONMEBOL. Omdat Senesi zowel een Italiaans als Argentijns paspoort heeft, is hij speelgerechtigd voor beide landen. Hij had de eerste speler ooit kunnen worden die door twee landen werd opgeroepen voor dezelfde wedstrijd.