Nederlander pakt Griekse topscorerstitel: ‘Niet zo makkelijk als in Nederland'

Donderdag, 19 mei 2022 om 10:07 • Tim Cozijnsen • Laatste update: 10:11

Tom van Weert is topscorer geworden van de Griekse Super League. De spits van Volos NFC kwam door zijn twee doelpunten in de laatste speelronde op een totaal van zeventien doelpunten uit: hij scoorde dertien keer in het reguliere seizoen, waarna hij in de nacompetitie viermaal trefzeker was. Van Weert passeerde hiermee Youssef El-Arabi, die de competitie afsloot met zestien doelpunten voor zijn club Olympiacos.

Van Weert vertelt in gesprek met Omroep Brabant trots over zijn geleverde prestatie. “Ik heb geen champagne ontkurkt, maar natuurlijk wel van genoten. Het is geen Bundesliga of Premier League hier, maar de Griekse competitie staat bekend om het verdedigende voetbal. Je komt niet zomaar aan de 25 goals zoals in Nederland. Dat maakt de prestatie wel knapper.”

“Toen ik hier binnenkwam had ik niet verwacht dat ik meteen topscorer zou worden”, vervolgt Van Weert zijn verhaal. “Spitsen van topclubs krijgen vaker de kans om te scoren dan ik. Vanaf moment één ben ik in een flow terecht gekomen. Dat gevoel is heerlijk als spits en ik heb het tot het einde weten vast te houden.” Of er na het behalen van de topscorerstitel een vervolgstap in zit, durft de spits niet te zeggen. “De prestatie zal zeker opgevallen zijn, maar we wachten het gewoon rustig allemaal af.”

Van Weert maakte in juli 2021 de overstap van het Deense Aalborg BK naar Volos. Door tegenvallende prestaties in het reguliere seizoen in Griekenland belandde laatstgenoemde club in de degradatiegroep. In de play-offs verzekerde Volos zich alsnog van lijfsbehoud op het hoogste niveau. Voordat hij aan zijn buitenlandse avontuur begon, speelde Van Weert in Nederland bij FC Groningen, Excelsior en Den Bosch.