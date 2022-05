Van der Vaart ziet doek voor Esbjerg vallen na nieuwe nederlaag

Donderdag, 19 mei 2022 om 09:20 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:37

Rafael van der Vaart is met Esbjerg fB gedegradeerd naar het derde niveau van Denemarken. De Deense club leed woensdagavond zijn zestiende competitienederlaag van het seizoen. Van der Vaart werd begin maart aangesteld als een van de eindverantwoordelijken, maar ook hij kon degradatie van Esbjerg uiteindelijk niet voorkomen.

De degradatie van Esbjerg werd woensdag een feit door 2-3 thuisnederlaag tege Fremad Amager. Van der Vaart zag hoe zijn elftal binnen een kwartier wel op 2-0 voorsprong kwam via Emil Holten en Mads Larsen, maar de overwinning werd in het restant van het duel volledig uit handen gegeven. Henrik Meister was namens de bezoekers vlak voor tijd verantwoordelijk voor de 2-3.

Esbjerg degradeert door de nederlaag voor het eerst in 28 jaar. Nummer vier Vendsyssel FF is met twee duels te spelen en een achterstand van acht punt niet meer te achterhalen in de degradatiepoule. Esbjerg kende dit seizoen roerige maanden Eerst zette de club Peter Hyballa en Roland Vrabeec op straat om het seizoen uiteindelijk af te maken met het duo Van der Vaart en Michael Kryger.