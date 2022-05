Excelsior sloopt Heracles: ‘Ze hadden het mentaal heel zwaar’

Donderdag, 19 mei 2022 om 07:52 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:57

Een wervelend Excelsior was woensdagavond met 3-0 te sterk voor Heracles Almelo. Met de overwinning verschaffen de Kralingers zich een uitstekende uitgangspositie om door te stoten naar de finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Bij hoofdtrainer Marinus Dijkhuizen overheerste na afloop vooral trots.

Afgelopen zondag werd het laatste competitieduel in de Eredivisie tegen directe concurrent Sparta Rotterdam nog met 1-3 verloren door Heracles, waardoor de Almeloërs veroordeeld waren tot de play-offs om lijfsbehoud. Daarin wachtte een tweeluik met Excelsior. Volgens Dijkhuizen was Heracles vooraf de ideale tegenstander voor Excelsior. “Toen ik zondag zat te kijken naar het schakelprogramma van ESPN kreeg ik wel een voorkeur voor Heracles, zegt de vijftigjarige oefenmeester. “Ze kregen zo’n tik en mentaal hadden ze zó niet gerekend op de Keuken Kampioen Play-Offs, dus dan is dat waarschijnlijk de ploeg waar je het meeste kans tegen hebt. Het is een ontzettend goede ploeg, maar ze hebben het mentaal heel zwaar.”

Dijkhuizen is trots op de eclatante 3-0 overwinning van Excelsior op Heracles in het eigen Van Donge & De Roo Stadion. “Ik houd van mooi voetbal en goed spel, dat past bij de club. Dat hebben we vandaag laten zien, denk ik. En dan ook nog zo’n topresultaat maakt me wel trots.” Excelsior eindigde tijdens het reguliere seizoen zesde in de Keuken Kampioen Divisie, een eindklassering die volgens Dijkhuizen een ietwat vertekend beeld geeft. “We hebben gewoon een hele goede serie van wedstrijden gehad. Met name als we een volledig fitte groep hebben, kunnen we iedereen aan. We hebben een goede groep met veel creativiteit en scorend vermogen. Aan de ene kant is dit een verrassende uitslag, maar andere kant niet helemaal.”

Reuven Niemeijer was met twee assists een van de grote uitblinkers aan de zijde van Excelsior. Dijkhuizen is vol lof over de aanvaller, die in 2020 uitgerekend de overstap van Heracles naar Kralingen maakte. “Reuven is echt een teamspeler. Vorig seizoen is hij steeds beter gaan spelen en dit seizoen vormt hij een koppel met Thijs Dallinga. Hij is een gangmaker in de selectie en voelt zich hier als een vis in het water. Reuven is een erg gewaarde kracht voor mij.”