‘Ideale opvolger’ Overmars bedankte voor de eer na verdeeldheid binnen Ajax

Donderdag, 19 mei 2022

Alex Kroes was aanvankelijk de ideale opvolger van Marc Overmars bij Ajax als directeur voetbalzaken, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De Go Ahead Eagles-eigenaar, die maandag zijn vertrek bij de club aankondigde, zag een dienstverband bij Ajax zelf ook zitten, maar uiteenlopende meningen binnen de Amsterdamse clubleiding deden hem uiteindelijk besluiten niet op de interesse in te gaan. Hierop sprak Ajax het vertrouwen uit in het duo Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra.

Overmars raakte begin februari in opspraak vanwege grensoverschrijdend gedrag bij meerdere vrouwelijke collega’s en besloot als gevolg hiervan per direct te vertrekken bij Ajax. Kroes werd vervolgens door de Raad van Commissarissen als zijn ideale opvolger gezien, zo schrijft het Algemeen Dagblad. De krant weet dat de de eigenaar van Go Ahead Eagles niet onwelwillend stond tegenover een dienstverband bij Ajax, hij ook werd benaderd en meerdere gesprekken met de Amsterdamse clubleiding voerde. Kroes bedankte uiteindelijk voor de eer, nadat bleek dat hij niet door iedereen gewild was.

Voetbal International vermoedde na het aangekondigde vertrek van Kroes als eigenaar van Go Ahead Eagles dat Ajax de mogelijke werkgever van Kroes zou worden. Deze geruchten werden maandag echter direct door de bestuurder ontkracht in gesprek met De Stentor. Er zijn uitdagingen buiten Go Ahead die op mijn pad zijn gekomen, dat wel. Ajax hoort daar niet bij, al wil ik wel in de voetbalwereld blijven. Honderd procent. Ik ben de laatste periode regelmatig in Engeland geweest. Daar heb ik gekeken naar interessante projecten. Of mijn toekomst in het buitenland ligt? Ik sluit het zeker niet uit."

Na het afketsen van de komst van Kroes sprak algemeen directeur Edwin van der Sar zijn vertrouwen uit in Huntelaar en Hamstra. De Amsterdammers maakten in maart bekend dat Huntelaar per direct ging samenwerken met technisch manager Gerry Hamstra. Het tweetal krijgt met de zomerse transferperiode in aantocht het vertrouwen van de directie en de raad van commissarissen. Als je het goed doet, dan blijf je vaak staan", zei de algemeen directeur van Ajax over het duo tegenover De Telegraaf. "Ajax is een bedrijf dat mensen kansen geeft. Op het veld gebeurt dat vaak bij talenten. Als die het goed doen, dan mogen ze ook vaak blijven staan."