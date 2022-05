Perez: ‘Als híj je moet redden... Hij heeft geen idee wat hij hier moet doen’

Donderdag, 19 mei 2022 om 00:20 • Laatste update: 00:40

Heracles Almelo zag woensdag de paniekerige trainerswissel vlak voorafgaand aan de Keuken Kampioen Play-Offs slecht uitpakken. René Kolmschot, die door het ontslag van Frank Wormuth plots naar voren werd geschoven, zag zijn ploeg kansloos met 3-0 onderuitgaan bij Excelsior. "We hebben vooraf veel gepraat om de angst eruit te krijgen, maar als je dan 3-0 verliest is dat niet gelukt", reageerde Kolmschot na afloop voor de camera van Voetbalzone tegen Kalum van Oudsheusden.

De interim-coach van Heracles kreeg in de studio van ESPN direct een veeg uit de pan van Kenneth Perez, die hoogst verbaasd is over de beslissing om Wormuth voortijdig weg te sturen. "Wat was Heracles slecht!", aldus de analist. "Ik moet zeggen, met terugwerkende kracht: ik kende die René Kolmschot niet, maar als dat het alternatief was van Wormuth, dan had ik die toch even laten zitten... Kolmschot kan er ook niks aan doen hoor, hij is assistent, maar qua energie... qua... Hij heeft geen enkel idee wat hij hier moet doen."

Jan Joost van Gangelen sprak zijn medelijden met Kolmschot uit, omdat de clubman in het belang van Heracles als assistent doorschoof. "Maar dan zeg je toch 'nee'?", reageerde Perez. "Als het je boven de pet gaat, en dat denk ik wel, dan zeg je 'nee'. Het is niet zomaar even een wedstrijdje..." Ook Pierre van Hooijdonk begrijpt de handelwijze van Heracles niet. "Had het ontslag van Wormuth dan iets eerder gedaan en had daar een andere trainer neergezet."

Kolmschot gaf zelf voor de camera toe dat zijn ploeg dramatisch begon tegen Excelsior. "In het eerste half uur hadden we helemaal geen grip, de gaten waren te groot, we liepen te ver achteruit en we deden het niet samen", aldus de coach van Heracles. "Daar moeten we over praten, want dat heeft met angst te maken." Heracles beleeft een verschrikkelijk seizoen, waarin de club zwaar geraakt werd door het auto-ongeluk dat ex-sterspeler Rai Vloet in beschonken toestand veroorzaakte. "Als het bij een club onrustig is, dan heeft dat altijd invloed", zei Kolmschot. "Het heeft ons ook niet meegezeten dit jaar, zeg maar tegen."