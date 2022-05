Dramatische strafschop kost Van Bronckhorst eerste Europese prijs als trainer

Woensdag, 18 mei 2022 om 23:55 • Shane Jebbink • Laatste update: 23:57

Giovanni van Bronckhorst heeft woensdagavond naast zijn eerste Europese prijs als trainer gegrepen. De coach kwam met Rangers door een misser van Aaron Ramsey in de strafschoppenserie tekort tegen Eintracht Frankfurt. Beide ploegen hadden daarvoor één doelpunt op het scorebord hadden gezet in reguliere speeltijd: Joe Aribo scoorde names de Schotten, waarna Rafael Borré de stand gelijktrok: 1-1. Rangers likt de wonden en zal zich snel moeten oprichten, want zaterdag speelt het de Schotse bekerfinale tegen Hearts.

De wedstrijd had een helft nodig om tot ontbranding te komen. De eerste 45 minuten in het Ramón Sánchez-Pizjuán in Sevilla bood nauwelijks spektakel. Wel probeerde Eintracht het wel via Daichi Kamada, die met een knappe actie nog tot een schot kwam nadat hij zich vast leek te lopen. Allan McGregor trad reddend op, waarna ook de rebound van Djibril Sow in de handen van de veertigjarige doelman eindigde. Even later kon Ansgar Knauff opstomen en tamelijk eenvoudig tot een schot komen, maar McGregor was wederom attent. Aan de andere kant was Aribo met een afstandsschot dichtbij, maar zijn poging dwarrelde een meter naast het doel van Kevin Trapp. Na een half uur zorgde een schot van Jesper Lindström uit een afgeslagen corner voor wat paniek bij de defensie van Rangers, maar de bal kon op tijd worden weggewerkt.

Even later profiteerde Filip Kostic een fout van James Tavernier, die vanwege zijn aanwezigheid in de aanval zijn positie in de verdediging uit het oog was verloren. Kostic kon in het ontstane gat duiken, maar zijn schot ging voorlangs. John Lundstram probeerde het voor Rangers met een kopbal uit een vrije trap, die Trapp over de lat heen tikte. Eintracht begon dreigend aan de tweede helft met een schot van Lindström vanaf de rand van het strafschopgebied. De bal viel bijna binnen via Glen Kamara, maar vloog een halve meter naast het doel. Aan de andere kant bood Aribo een grote kans aan Ryan Kent, maar de Engelsman schoot wild naast.

?? De witte muur van @Eintracht gaat helemaal los bij de gelijkmaker van Rafael Borré! ??#SGERFC #deontknoping pic.twitter.com/Bm321hr3vN — ESPN NL (@ESPNnl) May 18, 2022

Aribo was even later zelf wel succesvol in de afronding. De Nigeriaan profiteerde van een uitglijder van verdediger Tuta en rondde beheerst af: 1-0. Na ruim een uur spelen gleed ook Conner Goldson van Rangers uit, waardoor Frankfurt snel kon schakelen en bijna profiteerde via Kamada. De Japanner lifte de bal echter net over het doel. Even later kwam Frankfurt wel op gelijke hoogte. Rafael Borré kwam voor Calvin Bassey en kon zo een voorzet van Kostic binnentikken. Diezelfde Kostic was vlak voor het eindsignaal van de reguliere speeltijd dichtbij een winnende treffer, maar zijn schot ging voorlangs. Er volgde een verlenging, waarin beide ploegen zichtbaar moegestreden waren en niet al te veel risico's namen. De enige échte kans was meteen een levensgrote: Rangers-aanvaller Ryan Kent dacht bij de tweede paal een lage voorzet binnen te lopen, maar Trapp redde wonderbaarlijk. In de strafschoppenserie werd het 5-4 voor Eintracht door een misser van Ramsey, die rechtdoor op de voeten van Trapp schoot.