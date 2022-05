Schalke 04 haalt bij Jong Ajax tweede Nederlandse selectiespeler weg

Woensdag, 18 mei 2022 om 22:14

Steven van der Sloot gaat na dit seizoen de overstap maken naar Schalke 04. Het talent van Jong Ajax kondigt op Instagram de aankomende transfer naar de kersverse kampioen van de 2. Bundesliga aan. De rechtsback kwam niet vaak aan spelen toe bij Jong Ajax, wat hem heeft doen besluiten over te stappen naar die Königsblauen. Het is onduidelijk of Van der Sloot, die transfervrij tekent, gaat aansluiten bij de beloften of bij het eerste elftal van Schalke.

Van der Sloot begon zijn loopbaan bij Haaglandia, waarna hij via ADO Den Haag bij Feyenoord terecht kwam. In de zomer van 2019 maakte de jongeling de pikante overstap naar de jeugdopleiding van Ajax. In het begin van het seizoen 2020/21 maakte Van der Sloot zijn debuut bij Jong Ajax, waar hij nu dertien keer voor in actie is gekomen. Tien van die optredens waren in dit seizoen, al waren dat wel voornamelijk invalbeurten.

Een vaste basisplaats leek er bij Jong Ajax voorlopig dus niet in te zitten, wat Van der Sloot nu beweegt om zijn heil ergens anders te zoeken. De verdediger zelf lijkt in zijn nopjes met de transfer. “Wir leben dich”, verwijst Van der Sloot naar een klassiek nummer van de Duitsers. “Nieuwe mogelijkheden en nieuwe kansen, blij dat ik mag tekenen bij Schalke 04.” De transfer is nog niet bevestigd door Schalke of Ajax, maar de aankondiging lijkt na het bericht van Van der Sloot niet lang meer op zich te laten wachten.

Schalke 04 verzekerde zich afgelopen zondag van het kampioenschap in de 2. Bundesliga, nadat het een week eerder promotie veilig stelde. Zo keert de club uit Gelsenkirchen na een jaar afwezigheid terug in de Bundesliga. Van der Sloot komt bij Schalke een landgenoot tegen. De ploeg gaat namelijk met Thomas Ouwejan naar het hoogste niveau in Duitsland, aangezien vorige week bekend werd dat de vleugelverdediger definitief wordt overgenomen van AZ. Ouwejan was met drie goals en acht assists een belangrijke schakel in het succes van Schalke dit seizoen.